Catedrático de Barcelona recibe premio europeo más importante en toxicología

El catedrático emérito de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona José Luis Domingo ha sido distinguido con el premio Eurotox Merit Award, el reconocimiento más importante en toxicología de Europa, creado en 1992.

Domingo es el primer investigador español en recibir este reconocimiento europeo, que ha valorado la carrera profesional y la investigación sobre los efectos de los contaminantes ambientales y alimentarios para la salud humana llevada a cabo por el catedrático.

Eurotox, la federación que agrupa las sociedades estatales europeas de toxicología, ha valorado de Domingo su "larga carrera profesional, la extensa lista de publicaciones y la contribución a la investigación sobre los efectos de los contaminantes ambientales y alimentarios para la salud humana".

El galardón le será entregado durante el 57º congreso de Eurotox, que tendrá lugar en septiembre en Liubliana (Eslovenia).

"Recibir este reconocimiento es una satisfacción muy grande, puesto que me han valorado el trabajo hecho durante tantos años. No es nada fácil, porque la competencia es muy grande, con investigadores de países e instituciones muy potentes, y no se conceden muchas", ha declarado Domingo, que ha querido compartir el premio con la URV, la universidad donde ha llevado a cabo toda su carrera profesional.

"A menudo hay oportunidades de marchar fuera, pero siempre he tenido claro que este era mi lugar. Si trabajas a fondo, con motivación y ganas de progresar en las investigaciones, no hay que estar en ninguna gran universidad para ser reconocido. Me hace muy feliz ayudar a aumentar la reputación de la URV. Es un estímulo para todos los investigadores y para la universidad, para continuar retroalimentándonos y creciendo juntos", ha dicho el galardonado.

José Luis Domingo es catedrático de Toxicología y Salud Medioambiental en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la URV, y fundador de TecnATox, Centro de Tecnología Ambiental, Alimentaria y Toxicológica, especializado en investigación sobre la innovación y transferencia de tecnología en el ámbito alimentario, ambiental y toxicológico.

Su actividad se centra en el campo de los contaminantes medioambientales y alimentarios, y sus posibles riesgos y beneficios sobre la salud de la población y el medio ambiente.

Desde hace nueve años, Domingo es editor en jefe de la revista 'Environmental Research', publicación del grupo Elsevier que recibe 12.000 artículos anuales.

Anteriormente lo había sido también de 'Food and Chemical Toxicology' y 'Human and Ecological Risk Assessment'.

El profesor de la URV está entre los investigadores más citados del mundo, su nombre figura en el listado 'Highly Cited Researchers' y ocupa la primera posición por h-índice del España.