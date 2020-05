Calviño sostiene que Datacovid es muy útil y será valioso en la desescalada

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha sostenido que el estudio de movilidad Datacovid proporciona información "muy útil" en el confinamiento y que es un instrumento valioso en la desescalada, frente a un diputado del PP que cree que "no sirve" y genera alarma.

La también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha asegurado al diputado Juan Luis Pedreño que Datacovid respeta plenamente todas las normas de protección de datos europeas y españolas, en la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso.

Datacovid es un estudio realizado por el Instituto de Estadística (INE) con los datos de movimiento de hasta 42 millones de líneas de teléfonos móviles (en torno al 80 % de las registradas en España), servidos por Telefónica, Orange y Vodafone de forma grupal, sin que se dé nunca la información individual.

Así, el territorio español se ha dividido en 3.200 celdas y Datacovid indica cuántas líneas de teléfono se mueven de una otra, para conocer la movilidad entre barrios o comarcas, pero no da datos si el movimiento es de menos de 10 individuos, como medida extra de privacidad.

Por ejemplo, Datacovid reflejó que más del 85 % de los ciudadanos no se movió durante el primer mes de confinamiento (hasta el 16 de abril) de su área (cada celda agrupa a entre 5.000 y 50.000 residentes, que pueden ser distritos en las grandes urbes o varios pequeños municipios en las zonas rurales).

Calviño ha defendido que esta herramienta estadística ha servido para el control de la pandemia, porque ofrece información sobre los movimientos y "todos los modelos epidemiológicos consideran la movilidad de las personas como el elemento más determinante para la expansión del virus".

Pedreño le ha preguntado "para qué sirve saber que el 85 % de los ciudadanos se ha quedado en casa", si para ello se "genera alarma" sobre la privacidad.

La vicepresidenta le ha contestado que las empresas telefónicas no dan "ningún tipo de dato personal" y que no hay riesgo ninguno para la privacidad, porque no hay seguimiento de movimientos individuales, solo agrupados y anónimos.

El diputado cartagenero, quien es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia, ha apuntado también que para otra aplicación digital puesta en marcha, la de autodiagnóstico, que sí ve él útil, el Gobierno "ha cogido el modelo de Madrid" y es aplicado de momento solo en otras cinco comunidades.

"Una sirve y no se ha hecho y otra no sirve y se ha hecho", ha opinado el diputado del PP, quien ha recomendado: "Primero planifiquen un proyecto antes de ponerlo en marcha, no lo pongan en marcha y luego se pregunten para qué sirve".

A eso Calviño ha respondido que la aplicación de autodiagnóstico "ha servido para descargar todos los sistemas de 112 y de consulta telefónica", con un "resultado positivo".