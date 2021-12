Calviño reivindica el feminismo como cuestión "económica", y no solo social

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reivindicado este lunes el feminismo y el impulso de la participación de las mujeres como una cuestión no solo social, sino "económica": "No podemos permitirnos prescindir del talento del cincuenta por ciento de nuestra sociedad", ha apuntado.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta en un discurso tras recibir el VI Premio Mujer y Tecnología que otorga la Fundación Orange y el Ayuntamiento de Segovia en un acto en el que han participado la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, y el consejero delegado de Orange España, Jean-François Fallacher.

Tras recibir el galardón, Calviño ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la organización y ha comentado que ella, "desde siempre" ha tenido "una enorme sensibilidad por los asuntos relacionados con el feminismo y la participación de las mujeres".

"Porque me parece que estamos hablando de derechos humanos y porque, sinceramente, no es una cuestión solo social, es económica: No podemos permitirnos prescindir del talento del cincuenta por ciento de nuestra sociedad", ha apuntado.

Como ejemplo de este compromiso desde el comienzo de su carrera, Calviño ha recordado que la primera conferencia que protagonizó era precisamente sobre mujer y mercado laboral.

A continuación, la ministra de Asuntos Económicos ha parafraseado al jurista Antonio Garrigues, quien dijo en una ocasión que "la revolución más importante que se había producido en España desde la llegada de la democracia es precisamente la revolución de las mujeres", según ha reproducido este lunes Calviño.

La vicepresidenta ha añadido que el aumento de la participación de las mujeres en el ámbito económico, social y político ha sido "una de las claves de la modernización y la transformación" del país en estos más de cuarenta años que hace que llegó la democracia.

"Y por eso estoy convencida también de que la participación de las mujeres en estos nuevos procesos de transformación, en esta doble transición verde y digital, será sin duda una de las palancas de modernización y progreso de nuestro país en los próximos cuarenta años", ha completado.

Ha recordado la premiada que "todavía hay un camino muy importante que recorrer" hasta lograr "la verdadera igualdad de género" y ha señalado que, según muchos estudios, el PIB del país podría ser más de un quince por ciento superior si se cerrara la conocida como brecha de género.

En la misma línea, ha reivindicado que las mujeres sean "protagonistas" en la nueva fase de recuperación que está por venir y, en este sentido, ha señalado que "siempre es un reto pensar cómo conseguimos que las niñas y las mujeres se vean estimuladas para desarrollar sus estudios en el ámbito de las ciencias, de las matemáticas o de la ingeniería".

"Yo creo que es absolutamente fundamental que demos ejemplo, que puedan ver imágenes y referentes en el ámbito tecnológico que puedan ser un ejemplo y una motivación para que, en esos siete, ocho o nueve años, que es cuando deciden qué quieren ser de mayores, digan 'Sí, yo quiero ser científica, quiero ser ingeniera de telecomunicaciones, quiero ser astronauta... quiero ser vicepresidenta del Gobierno", ha señalado.

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha señalado al entregar el premio que Nadia Calviño fue seleccionada por unanimidad "por su destacada labor al frente de la política económica del Gobierno, desde que la cual contribuye decisivamente a la transformación digital del país con, entre otros factores, el impulso del despliegue de las nuevas redes de telecomunicaciones como el 5G en España".

Este premio, que se concede anualmente, está dotado con 4.000 euros, que en esta edición serán donados, por petición de galardonada, a la fundación Dádoris, una entidad sin ánimo de lucro que apoya a jóvenes con alto rendimiento académico sin recursos económicos.