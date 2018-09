Barcelona acoge encuentro científico sobre últimas tendencias en biomedicina

Las últimas tendencias en investigación biomédica, como las técnicas de imagen de detección de moléculas en tiempo real, la genómica de células individuales o la modificación del ADN, se abordarán mañana y el viernes en Barcelona en el XVII Simposio anual del Centro de Regulación Genómica (CRG).

En el simposio, que también tratará sobre la ingeniería genómica y de organoides y la biología y la virología sintéticas, intervendrán, entre otros, Pamela Silver, de la Harvard Medical School y del Wyss Institute; Anthony Hyman, director del Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics; y Holger Stark, director del Max Planck Institute for Biophysical Chemistry.

También esta previsto que presente una ponencia el científico Osamu Nureki, de la University of Tokyo.

Bajo el título de "Trends in Biology: cutting edge techniques from genomas to organisms", el simposio ha sido organizado por un comité de jóvenes investigadores, formado por estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales del CRG, que han decidido centrar el encuentro en las nuevas tecnologías de vanguardia que están remodelando la investigación biomédica.

Según han avanzado sus organizadores, el simposio explorará cómo la tecnología actual puede influir en la forma de abordar los problemas biológicos en el futuro.

El encuentro reunirá líderes científicos internacionales que interactuarán con la comunidad científica global y local para compartir ideas, discutir resultados y debatir sobre las últimas tendencias en investigación biomédica.

Los organizadores han explicado que las técnicas de detección de moléculas individuales y en tiempo real son, probablemente, las tecnologías de imagen modernas que han impactado más en el campo de la biología celular y es probable así continúen.

La tendencia es etiquetar y monitorizar moléculas, orgánulos y células, y sus interacciones, mediante herramientas muy sofisticadas y en tiempo real, una técnica que está empezando a cambiar la forma de estudiar algunos de los procesos básicos de la biología celular.

Así, Holger Stark presentará la nueva técnica de crio-microscopía que ha desarrollado su equipo, que ha logrado romper, por primera vez, la barrera de la resolución de los 0,3 nanómetros y que fue capaz de observar ribosomas con un nivel de detalle sin precedentes, lo que puede tener implicaciones importantes en, por ejemplo, comprender cómo los antibióticos actúan en el ribosoma.

También el análisis de células individuales está resultando cada vez más común en muchos proyectos de investigación, una técnica que incluye la biología celular clásica, la biología del desarrollo, la genómica y la biología computacional.

En este ámbito, el profesor Anthony Hyman compartirá su investigación sobre los microtúbulos, unas estructuras del citoesqueleto de la célula, y su papel en el control de la división celular y la polaridad de la célula.

Asimismo, se abordarán las revolucionarias técnicas de ingeniería genética, como el CRISPR/Cas9, que permiten a los investigadores generar varias líneas celulares de forma rápida y buscar mutaciones asociadas a enfermedades o validar posibles dianas terapéuticas.