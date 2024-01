Asus ROG presenta los nuevos portátiles Zephyrus y Strix y el ecosistema BTF para los ordenadores hechos a medida

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

Asus ha actualizado el catálogo de ordenadores portátiles de la familia ROG, diseñados para videojuegos, con nuevos modelos Zephyrus y Strix, y el ecosistema Advanced Back to the Future (BTF) para la organización de los montajes de ordenadores de sobremesa a medida.

La firma taiwanesa ha celebrado este martes su evento 'For Those Who Dare: Transcendence' (Pra aquellos que se atreven: Trascendencia), en el marco de la feria de electrónica de consumo CES de Las Vegas, en Estados Unidos, donde ha presentado los nuevos modelos de ordenador portátil para videojuegos.

En concreto, Asus ROG ha presentado los nuevos Zephyrus G14 y G16, que están fabricados con un chasis de aluminio de "primera calidad", que hace que sean más ligeros y resistentes, y disponibles en los colores Gris Eclipse y Blanco Platino. También incorporan una barra de luz LED Slash Lighting personalizable.

La compañía ha destacado que estos ordenadores incorporan paneles OLED ROG Nebula Display, en ambos casos con una relación de aspecto 16:10, certificación VESA DisplayHDR True Black 500 y una relación de contraste de 1.000.000:1. También cuentan con la tecnología Dolby Atmos y cámaras HD integradas.

El modelo Zephyrus G14 presenta un panel con resolución 3K y tasa de refresco de 120Hz y funciona con un procesador AMD Ryzen 9 8940H, mientras que Zephyrus G16 dispone de una pantalla 2,5K a 240Hz y procesadores hasta Intel Core Ultra 9 185H. Los dos están equipados con GPU NVIDIA GeForce RTX y una variedad de soluciones de refrigeración ROG Intelligent Cooling.

Asus ROG también ha actualizado la serie Strix SCAR con los modelos ROG Strix SCAR 16 y SCAR 18, que incorporan el procesador Intel Core i9 14900HX y hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 para portátiles, y un conjunto de soluciones de refrigeración, que incluyen un diseño térmico con metal líquido Conductonaut Extreme en CPU y GPU, tecnología Tri-Fan y ventilación envolvente.

Estos portátiles también presentan la pantalla ROG Nebula con panel Mini LED 2,5K (2.560 x 1.600) de 240Hz, que ofrecen una proporción cuerpo-pantalla de hasta el 90%, y audio Dolby Atmos de cuatro altavoces. También disponen de Thunderbolt 4, LAN de 2,5 Gb/s, WiFi 6E y una batería de 90Wh con carga USB-C de 100W.

La familia Strix también crece con los modelos ROG Strix G16 y G18, equipados con el procesador Intel Core i9 14900HX y hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 para portátiles. También cuentan con las pantallas ROG Nebula, con resolución 2,5K a 240Hz con tecnología Dolby Vision HDR y Dolby Atmos para el audio.

Entre las características enfocadas a los jugadores se incluyen un amplio panel táctil, teclas de dirección de gran tamaño, compatibilidad con Thunderbolt 4, teclado con iluminación RGB por tecla, LAN de 1 Gb/s, WiFi 6E y una cámara HD de 720p. Las características se complementan con una batería de 90Wh y la carga USB-C de 100W.

ECOSISTEMA BTF

Asus desveló a finales de mayo en Computex una solución de conectores ocultos llamada BTF, diseñada para quienes montan ordenadores de sobremesa a medida, para que puedan priorizar la estética y el orden al reducir la visibilidad de los cables en la parte frontal.

Ahora, la firma taiwanesa ha anunciado el ecosistema ROG Advanced BTF, que incluye la placa base ROG Maximus Z790 Hero BTF, la tarjeta gráfica ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF y el chasis ROG Hyperion BTF, todos ellos componentes co un diseño enfocado a facilitar el camuflaje de los componentes menos estéticos.

MONITORES Y ACCESORIOS

Asus también ha presentado tres nuevos monitores de la familia ROG Swift OLED, entre los que se encuentra el modelo PG39WCDM que ofrece un panel curvo 800R ultrapanorámico de 39 pulgadas, con resolución de 3.440 x 1.440 píxeles y tasa de refresco de 240Hz.

También el modelo PG32UCDP, un monitor dual con un potenciador de frecuencia actualización que permite a los usuarios cambiar de 4K y 240Hz a FHD y 480Hz en cualquier momento; y PG27AQDP que, según ha destacado Asus, es el primer monitor 'gaming' OLED de 480Hz del mundo.

Asimismo, ha dado a conocer nuevos accesorios ROG que "redefinen la experiencia gaming", como el micrófono ROG Carnyx, con una cápsula de condensador de 25mm, una frecuencia de muestreo de 192 kHz/24 bits y un patrón polar cardioide para grabaciones en solitario.

Otra novedad es el ratón ROG Keris II Ace, la última incorporación a la gama Ace Esports, que presenta una forma ergonómica y un peso de 54 gramos especialmente diseñado para los jugadores de 'shooters' en primera persona.

También el teclado compacto ROG Falchion RX Low Profile, una evolución del Falchion que presenta los interruptores ROG RX Low-Profile, con los que ofrece una sensación lineal suave. Y los auriculares ROG Cetra True Wireless SpeedNova, que cuentan con conectividad inalámbrica con dos modos (2,4 GHz y Bluetooth) estable y de latencia ultrabaja, con audio de alta resolución de 24 bits y 96 kHz, micrófonos de conducción ósea con IA y tecnología Adaptive ANC.embargo