Artigas ve en la digitalización y la transición ecológica las palancas para la recuperación económica

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ve en la transformación digital y la transición ecológica "las palancas para la recuperación económica", según ha explicado durante su intervención en Hoy es Marketing (HEM), encuentro de referencia para profesionales del Management, el Marketing y la Tecnología organizado por ESIC, que celebra su decimoctava edición.

El encuentro de este año ha retomado la presencialidad, aunque combinada con la participación virtual, en un formato híbrido que han seguido más de 12.000 asistentes y que ha contado con más de 50 conferenciantes, profesionales de compañías líderes en sus sectores.

En este contexto, la secretaria de Estado ha señalado algunos datos positivos que en materia de digitalización ha traído consigo la emergencia sanitaria, como por ejemplo, el hecho de que España ha subido dos puestos en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales de la Comisión Europea, situándose como el noveno país por digitalización de la Unión Europea. El motivo, la mayor necesidad de conexión dada por la emergencia sanitaria.

En cualquier caso, para Artigas queda mucho por hacer, y considera que 2021 va a ser el año de "la verdadera puesta en marcha de dos palancas esenciales para la recuperación económica", la transformación digital y la transición ecológica. Un proceso de cambio "que no se puede abordar de forma coyuntural", ha apostillado.

LA VUELTA A LA PRESENCIALIDAD

El encuentro ha contado con la presencia de profesionales de éxito de compañías líderes en sus sectores, desde empresas tecnológicas, hasta instituciones financieras, pasando por compañías de investigación médica, telecomunicaciones, retail o turismo, entre otras.

"Volvemos un año más, y ya son muchas ediciones, pero este año, tal vez con más impulso, pues retomamos la presencialidad, tras un año y medio en el que las dificultades que nos han dejado muchas lecciones aprendidas y que nos ha hecho hacernos preguntas, que ha puesto de relieve la capacidad de las personas para reponernos antes las adversidades y reconstruir nuevos modelos, ecosistemas y proyectos", ha señalado Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC University y director general de ESIC Business & Marketing School.

El evento ha contado también con la intervención de Anthony Gooch, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCDE, quien ha celebrado poder ir dejando atrás "la costumbre de verse por pantalla" y ha reflexionado acerca de "lo humano" que ha traído la emergencia sanitaria, que ha supuesto un impulso para el activismo corporativo.

"Hemos visto cómo las compañías han antepuesto solidaridad y empatía a sus objetivos empresariales", ha destacado Gooch, para quien estas empresas han actuado como "catalizadores del cambio" hacia un propósito con impacto positivo en la sociedad.

Otros nombres propios que se han dado cita son Inmaculada Iglesias, Business Transformation Director de AstraZeneca; Ethel García Matachana, Director Worldwide Business Programs Strategy de Microsoft; David Villaseca, Global Head of CX, Marketing & Sales Oracle Financial Services Group; Pablo Fernández Burgueño, abogado of Councel de PwC; Eva Montoro, Head of Advanced Analytics&Data Science de Banco Santander; Ignacio Charfolé, Head of Big Data Architecture de Telefónica; o David Rowan, redactor jefe de Wired, para quien "las oportunidades realmente están en quienes explotan la creatividad de lo que pasa en el día a día".

Durante la jornada, todos los asistentes han podido configurar su agenda en función de sus intereses, entre más de 50 conferencias centradas en Marketing, Management, Sostenibilidad, Innovación, Data y Tecnología. Asimismo, en esta edición, todos los asistentes tendrán acceso a una plataforma multicontenidos adaptados a su perfil e intereses durante un año.