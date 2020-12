Anuncian Open Roads, Dragon Age y The Callisto Protocol en los Game Awards 2020

MADRID, 11 (Portaltic/EP)

La celebración de los Game Awards 2020 ha acogido la presentación de novedades del sector de los videojuegos como Open Roads, de Annapurna interactiva, Dragon Age, de Bioware, y The Callisto Protocol, de los creadores de Dead Space.

EA ha presentado en el marco de los Game Awards 2020 It Takes Two, una aventura plataformas multigénero de juego cooperativo, que llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC (Origin, Steam) el 26 de marzo de 2021.

EA, junto a al estudio Bioware, también ha anunciado Dragon Age, una nueva entrega de la franquicia de rol y fantasia, en la que se busca a un nuevo héroe y que recupera personas de títulos anteriores como Solas o Varric.

También de la mano de Bioware se ha mostrado lo nuevo de Mass Effect, un juego que todavía está en sus fases iniciales de desarrollo.

Annapurna Interactive también ha presentado Open Roads, un título desarrollado por Fullbright que llegará el próximo año a PC y videoconsolas. Propone un viaje al pasado protagonizado por Tess Devine y su madre, Opal.

The Callisto Protocol es el nuevo proyecto de los creadores de Dead Space, que llegará a consolas y Pc en 2022. Este juego de horror y supervivencia ambientado en el año 2320 en Calisto, uno de los satélites del planeta Júpiter. El jugador deberá escapar de la cárcel de máxima seguridad y desvelar sus secretos.

Los Game Awards también han acogido la presentación de Season, un título para PlayStation 5 que pone al jugador en la piel de una mujer joven que se lanza a la carretera con su bici para descubrir el mundo por primera vez antes de que un cataclismo lo borre todo.