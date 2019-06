Antonio Resines mata a Pep Guardiola y España gana la Tercera Guerra Mundial, la nueva moda en Twitter

Tranquilo todo el mundo. Pep Guardiola no ha muerto y ni mucho menos ha sido asesinado por Antonio Resines. Por supuesto, la Tercera Guerra Mundial no ha estallado y España sigue manteniendo sus actuales fronteras. Todo esto se trata de la última moda en Twitter, basada en bots. Como si de un gigantesco Risk se tratara, desde la cuenta de Twitter WorldWarBot 2020 empezó este fenómeno que se ha hecho viral. De esta forma y bajo un algoritmo que hace que todo funcione aleatorio, se determina qué país conquista qué.

España se confirmó como el ganador de este particular juego el pasado 21 de junio al conquistar Samoa.

July 2141, Spain conquered Samoa territory previously occupied by Pitcairn Islands.

Pitcairn Islands has been completely defeated.

Spain has conquered the world.#Spain #PitcairnIslands pic.twitter.com/oKZRDX6Eae