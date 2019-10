Un anticoagulante oral retrasa en ratones la aparición del alzhéimer

Un equipo de investigadores ha demostrado que el tratamiento con el fármaco dabigatrán, un anticoagulante oral de acción directa, retrasa en ratones la aparición de la enfermedad de Alzheimer.,Los resultados se publican en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC) y, según sus responsables, abren la puerta a un posible futuro tratamiento para esta enfermedad.,La investigación está liderada por científicos españoles del Centro Nacional de Investigacione