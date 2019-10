'Ángela Navarro' ofrece soluciones estéticas a las afectadas por el cáncer para que puedan recuperar su normalidad

MADRID, 18 (CHANCE)

El Centro Ángela Navarro conoce la importancia que tiene para los pacientes oncológicos la imagen y, por ello, con motivo del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, ha querido incidir en que lo importante es "dar a estos clientes la máxima normalidad en su vida" huyendo de disfraces y ha puesto una nota de importancia en la formación de los equipos que trabajan en la estética aplicada a la salud.

La dueña del centro, Ángela Navarro, ha detallado en unas recientes declaraciones, que introducirse en el mundo de los cuidados de pacientes con cáncer sido un camino muy largo y difícil para ella, pero con mucho tiempo y junto a su maravilloso equipo, ha conseguido "darle forma a lo vital que es la formación de un equipo profesionales de peluquería y belleza, unido a profesionales médicos: psicología, oncología...".

"El ADN de lo que se necesita es informar al paciente y formar a formadores y así estoy muy contenta de poder ayudar de verdad. El paciente necesita tener unas medidas, un tejido que no irrite y muchas cosas que no encuentras en una peluca cualquiera, por lo que la formación del profesional tiene que ser una obligación, yo propongo que retomemos esa formación que está además establecida", ha explicado Ángela.

La especialista en estética ha contado que, cuando empezó a aprender y avanzar en el mundo de la salud, veía cosas alucinantes y horrorosas como "ir a quitar una peluca y llevarse la piel", o ver "auténticos disfraces", por lo que empezó a entender "qué era lo que necesitaba de verdad el paciente oncológico" para "verse y sentirse mejor".

SOLUCIONES ESTÉTICAS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

El equipo al completo lleva más de 20 años, centrado en crear soluciones eficaces para paliar los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos a nivel estético, tal y como han relatado Ana y Beatriz Guerrero, se trata de "que una persona en ese difícil momento de su vida se pueda encontrar bien y seguir la normalidad" de su día a día.

Según cuenta Beatriz, la gente "llega con muchísima angustia y preocupación por su pelo" y según empiezan a ver soluciones, tienen la sensación de que se les has quitado un peso de encima. "Se convierte en algo de lo que ya no se tienen que preocupar y pueden estar en lo que realmente tienen que estar que es en la lucha contra su enfermedad", ha añadido Guerrero.

El especialista en posticería del centro, Paco Delgado, ha explicado que lo que realmente hacen "es transformar una peluca en la imagen que tiene una clienta". "Podemos hacer de todo, moldeado, corte, color... vamos transformando la peluca a la imagen de la clienta", añade Paco. "Es como nuestro pelo hay que lavarlo y peinarlo, pero no se decolora como nuestro cabello y la peluca no hace falta lavarla tan a menudo porque no están todo el día con ella", ha especificado Delgado, quien ha destacado que tiene "clientas que ni su oncólogo se da cuenta de que llevan peluca".

Por su parte, la hematóloga/oncóloga del equipo, Celia Gil, ha tratado el lado más psicológico del proceso y Paco ha insistido en que lo que quieren los pacientes es seguir siendo ellos mismos y prefieren tener un aspecto, lo más normal posible, para que nadie les pregunte o simplemente por seguirse viendo como son. "No hay una receta mágica, poco a poco hay que ganarse su confianza y hay que hacerles ver que tienen que hacer su tratamiento pero, a la vez, ayudarles a que eso no sea trágico", ha añadido Celia.

FUNDACIÓN ÁNGELA NAVARRO

La Fundación Ángela Navarro es pionera en el estudio y desarrollo de metodologías para dar soluciones a personas que tienen secuelas a nivel estético, por su enfermedad o por su tratamiento. "Intentamos ver todo el abanico de opciones que tenemos para que la persona durante todo el proceso se sienta lo mejor posible", ha especificado la directora del Centro.

La fundación, ha detallado Guerrero, tiene "tres actividades fundamentales: la formación tanto a personal sanitario como a pacientes oncológicos, la divulgación de temas de todo lo relacionado con la estética aplicada a la salud", y un banco de pelucas gratuito para personas sin recursos económicos. Beatriz también ha relatado que trabajan con la persona que tiene delante para ayudarles a mejorar su calidad de vida y aunque ha detallado que un porcentaje altísimo son mujeres- muchas de ellas afectadas por cáncer de mama-, también trabajan con hombres, niños y adolescentes.