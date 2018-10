Albert Rivera y Beatriz Tajuelo acuden al 150 aniversario de Jamón Joselito

MADRID, 15 (CHANCE)

Aunque España consume jamón durante todo el año, uno de los momento más especiales suele ser la Navidad. Por ello, las grandes marcas de uno de nuestros productos más internacionales se visten de gala. Este ha sido el caso de los jamones Joselito (Salamanca), que no solo se viste de gala de cara al final del año sino porque puede presumir de haber cumplido 150 años y de exportarse a 56 países.

Desde que Vicente Gómez fundara en 1868 esta empresa salmantina, ya son cinco generaciones casi seis gracias a José Gómez Sánchez las que siguen detrás del que es un producto patrio. A día de hoy, nadie puede negar que el jamón está incluido entre dietas y es un producto excelente de la dieta mediterránea y sus beneficios son más que probados para la salud ya que reduce el colesterol y los triglicéridos, además de tener un elevado poder antioxidante.

Con motivo del 150 aniversario de la marca, sus propietarios José y Juan Luis Gómez han elegido un lugar de gran referencia, el Teatro Real de Madrid para celebrar una gran fiesta por todo lo alto que ha tenido lugar este mes de octubre, en el que este jamón puede presumir de ser dentro de la gastronomía lo que Chanel o Dior a la moda. Más de 1500 personas

Un gran acontecimiento de la empresa más antigua del sector, como apuntan desde la casa salmantina, sin parangón que reunió a personas de la alta sociedad y es que el jamón puede presumir de ser un gran producto nacional que conjuga tradición y modernidad. Fernando Falcó, Marqués de Cubas, el periodista Roberto Brasero fueron algunos de los invitados la celebración como Asís Martín de Cabiedes, Presidente Ejecutivo de Europa Press que acudía junto a su esposa.

El cocinero Paco Roncero junto a su novia Nerea Ruano no faltaron a la cita. Pero él no fue el único, Alberto Chicote, Joan Roca, Quique Dacosta, Pepe Solla, Paco Torreblanca, Albert Adrià, Víctor Arguinzoniz. Pino Cutaia, Mario Pérez o Susi Díaz, fueron alguno de los reputados chefs que no pudieron faltar.

Por su parte, Albert Rivera acudía a la celebración muy bien acompañado por su pareja Beatriz Tajuelo. Tajuelo deslumbraba con un vestido largo con el que estaba muy favorecida y unos grandes pendientes largos dorados de cadena, de plena tendencia.

Entre las actuaciones que pudieron disfrutar los asistentes estuvieron la bailaora Sara Baras, Haochen Zhang y la soprano Ainhoa Arteta con unas actuaciones soberbias.