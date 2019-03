La actualización de WhatsApp que va a cambiar tu manera de recibir y enviar mensajes

No te vamos a preguntar cuántos whatsapp recibes al día. Y tampoco vamos a meternos en lo que no nos llaman. Porque el debate sobre cuál de esos mensajes es o no importante sería complicado. Seguro que la mayoría son chistes, memes o montajes más o menos graciosos sobre un tema en cuestión. Y seguro, de esto no hay duda, que tus cientos de contactos han recibido el mismo whatsApp.

Desde hace no mucho, la aplicación más famosa y usada del mundo te avisa del mensaje que es un reenvío, es decir, que el emisor no es el primero que lo envía. Pero nada más. No precisa si se trata de un reenvío masivo. A partir de ahora, la famosa aplicación de mensajería va a afinar un poco más. Con esta nueva actualización dice que pretende combatir las fake news, las noticias falsas. No sólo se sabrá si el mensaje ha sido leído o entregado y en qué hora. Podrás conocer cuántas veces ha sido reenviado un determinado mensaje. Además, si el mensaje sobrepasa los cuatro reenvíos, la etiqueta podrá variar por la de “Reenviado frecuentemente”. Estamos hablando de información adicional de whatsapp y la aplicación sólo te la enseña si está activada a través de los ajustes.

No será la única actualización, porque están preparando además quitar el fondo blanco del Whatsapp. Es decir, activar un modo oscuridad o nocturno, para que la vista no sufra tanto al leer los mensajes en momentos de poca luz o por la noche.