2018 en diez videojuegos

VIDEOJUEGOS 2018 (Previsión)

2018 ha sido uno año fantástico para el sector de los videojuegos: los lanzamientos más populares destacan por sus personajes complejos y sus narrativas de autor, y los títulos independientes ya no son una novedad, el sector se acerca a la madurez y no tiene nada que envidiar a otras artes audiovisuales.,- "GOD OF WAR". A medio camino entre el género épico y el drama familiar, la nueva historia de la saga se alzó con el premio al mejor videojuego en los Game Awards. El pro