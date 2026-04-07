"El móvil se vuelve más lento, se calienta y se cierran las aplicaciones cuando menos lo esperamos por generar archivos temporales por culpa de tener muchas aplicaciones"

Hoy en día, en un móvil cabe mucho más que llamadas y mensajes. Contiene nuestros hábitos, ocio, trabajo e información sensible como tarjetas bancarias, lo que demuestra que incluso se puede llevar el DNI en el móvil. Sin embargo, este uso intensivo tiene consecuencias directas en el dispositivo. Como explica cada martes el consultor tecnológico Mario Yáñez en el programa 'La Linterna' de COPE, el teléfono puede verse afectado técnicamente por la acumulación de aplicaciones.

El problema, según Yáñez, es que el uso excesivo "consume mucha más batería, mucha más memoria, los datos móviles que tenemos contratados (...) y el almacenamiento del propio teléfono se llena". Las aplicaciones de vídeo y redes sociales "generan muchísimos archivos temporales, contenido que se queda dentro del móvil".

El móvil se vuelve más lento, se calienta, se cierran las aplicaciones cuando menos lo esperamos"

UNSPLASH (Foto de ARCHIVO)Mujer utilizando un 'smartphone'.REMITIDA / HANDOUT por UNSPLASHFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/3/2026

Las consecuencias son claras y sufridas por muchos usuarios. "El móvil se vuelve más lento, se calienta, se cierran las aplicaciones cuando menos lo esperamos, y si el móvil ya va justo de recursos, porque es un móvil de gama media o baja, pues entonces eso se nota mucho más", detalla el experto. Al final, es habitual tener "más aplicaciones andando en el móvil que en un ordenador".

Las apps que dominan el panorama

El grupo dominante de aplicaciones sigue siendo el más reconocible. La mensajería, con "WhatsApp, Telegram o similares", las redes sociales, las apps de vídeos cortos como TikTok y las de compras online son las más utilizadas. A ellas se suman con fuerza "las aplicaciones de inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini y otras parecidas", señala Yáñez. De hecho, en 2023, ChatGPT lideró las descargas mundiales, aunque las clásicas como Instagram, TikTok o Facebook "siguen siendo las grandes protagonistas del uso cotidiano".

Yáñez distingue entre las aplicaciones más descargadas y las más usadas. Las descargas miden las instalaciones nuevas, pero el uso real refleja "cuánto tiempo pasamos en ella y hasta qué punto esa app se convierte en rutina o nos vampiriza nuestro tiempo, incluso el sueño". En Android, la plataforma más extendida, las más descargadas el año pasado fueron TikTok, Instagram y WhatsApp, con un ecosistema que concentra un volumen global masivo. Como ejemplo, "TikTok lleva acumuladas desde el día que salió al mercado más de 5.000 millones de descargas".

El diseño adictivo de las redes sociales

El éxito de estas aplicaciones reside en que resuelven tres necesidades humanas: "comunicarse, entretenerse y organizarse". Sin embargo, las que más enganche generan son las redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook, no porque sean malas, sino "porque están diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla". Para ello, explica Yáñez, usan "recomendaciones basadas en algoritmos, la autorreproducción de contenidos, las notificaciones que nos asaltan, los likes" y el conocido "maldito desplazamiento infinito".

Pixabay Redes sociales

Este diseño responde a un cambio en el comportamiento del usuario. Según el experto, ahora el público busca más que el simple consumo de contenido. "El usuario ya no solo quiere consumir contenidos, también quiere pedir ayuda, resumir contenidos, redactar o resolver tareas con rapidez", afirma, refiriéndose al auge de la inteligencia artificial. Esto aporta eficiencia, pero también una "peligrosa potencial dependencia o adicción a estos sistemas".

El usuario ya no solo quiere consumir contenidos, también quiere pedir ayuda, resumir contenidos, redactar o resolver tareas con rapidez"",

Para evitar el abuso, Yáñez ofrece consejos prácticos como "desactivar las notificaciones no esenciales", establecer horarios para revisar las redes y, sobre todo, "dejar de seguir a cuentas o usuarios que generan ansiedad, comparación constante o sobrecarga informativa".

El riesgo real de las aplicaciones falsas

Más allá del rendimiento, las aplicaciones fraudulentas suponen un peligro "muchísimo" más serio. Como recuerda el experto, Meta ha emprendido acciones legales contra una app que suplantaba a WhatsApp e incluía software espía. El riesgo no se limita a tiendas no oficiales: en 2023 se retiraron 77 aplicaciones maliciosas de Google Play que habían sido instaladas más de 19 millones de veces. En este contexto, es vital mantener una verificación robusta de lo que instalamos.

Una de estas apps falsas puede "robar nuestras credenciales, contactos, leer nuestros SMS o acceder a nuestros datos bancarios". También pueden suscribirnos a servicios de pago sin permiso o servir como puerta de entrada para más malware. "Nosotros creemos que estamos instalando una utilidad inocente, y en realidad estamos abriendo la puerta a muchos riesgos de seguridad", advierte Yáñez. Por ello, es fundamental aprender a defenderse de ciberataques para proteger nuestra información personal.