Por qué nos debemos plantear cómo grabar un vídeo antes de hacerlo

Coges el móvil, lo sacas del bolsillo y empiezas a hacer un vídeo. Hace unos años podría parecer extraño, pero a día de hoy no lo es. Las redes sociales cuya integración con el vídeo es alta están a la orden del día. Junto a ello, la cada vez mayor calidad en filmación que ofrecen los teléfonos móviles actuales hacen que las imágenes en movimiento sean ya parte del día a día de muchas personas a diario. No obstante, el cómo grabamos este contenido es algo a tener en cuenta cuando le damos al botón de REC.

En tanto que la mayoría de vídeos los utilizamos en el teléfono móvil y concretamente en las redes sociales que usan el vídeo como elemento vehicular de las interacciones sociales, grabar vídeo en vertical se ha convertido en algo más que habitual: normalizado. En la era de la televisión previa a los teléfonos inteligentes y cuyo reflejo del multimedia eran las producciones televisivas o cinematográficas, este tipo de debate no era tan acusado.

La televisión y el cine siempre lo han tenido claro, apostando por unas producciones panorámicas que se adaptan de tal manera a una visión también en un formato horizontal de nuestros ojos. Es por ello que el estándar en la pequeña pantalla sea 16:9 aunque las producciones de series y películas usen formatos algo distintos. En ese sentido parece que no habría duda que si queremos trasladar lo que grabemos a un formato televisivo lo normal sería hacerlo girando el móvil y empezando la filmación.

La tendencia actual del consumo masivo de contenidos que se comentaba anteriormente, como por ejemplo las historias en vídeo en las que pasamos de contenido a los pocos segundos hace sea más incómodo girar a cada momento el móvil y con ello que sea más dificultoso consumir ese contenido . No es lo mismo ponerse a ver una serie o película en la que te predispones a un contenido un tiempo concreto, que mirar las redes sociales en las que vas cambiando entre aplicaciones sociales, páginas web, aplicaciones de chats, etc.

Un debate abierto desde hace años y que parece que la tendencia, en móviles al menos, es hacia el vídeo en vertical. No obstante más allá del propio momento hay que pensar en el futuro del propio vídeo que estemos grabando. Quizá queda muy vistoso subir un vídeo a las redes sociales en vertical, se comparte fácil y se ve muy bien. No obstante cuando quieras montar un reportaje con él o simplemente si queremos verlo en el futuro en una pantalla grande, quizá no sea la mejor opción. Máxime si se quiere utilizar luego para visualizarlo en dicho formato. No obstante ya nos hemos acostumbrado a ver las famosas bandas negras a los lados de la tele y puede ser que lo asumamos como normal, aunque no debería ser así.