¿Por qué en 2020 vamos a tener el mismo calendario que en 1936?

Qué pesado está todo el mundo con 2020. Será la ‘gracieta’ de repetir los dos 20 cada vez que escribamos la fecha, que tanto va a explotar el marketing (prepárense), o simplemente que en la época de Instagram nos hemos vuelto todos un poco más superficiales.

Sea como fuere, el habitual cambio de año (pues suele ocurrir con cierta periodicidad, por si no lo habían notado) supone la entrada de la humanidad en lo que muchos se empeñan en comparar con ‘los felices años 20’. Entonces se venía de una guerra y acabamos con una crisis económica en el crack del 29. Esta vez venimos de una crisis (2008) y Dios quiera que los paralelismos terminen con la ‘gracieta’ de la fecha.

De hecho, aprovechando lo agitado de la situación política, no falta quien compara, en busca de vaya a saber qué rédito político o personal, el año que entra con aquel fatídico 1936 en el que dio comienzo la Guerra Civil que devastó nuestro país. Sin entrar en cómo hemos cambiado (o no), desde entonces, lo cierto es que ambos años sí que tienen algo en común: el calendario.

Hoy, como entonces, empezamos el año en miércoles

Lejos de ser una casualidad, nuestro sistema de fechas, desde que abandonamos el muy personalista sistema juliano, para acatar el gregoriano, más acorde con la cristiandad, presenta unas curiosidades matemáticas que favorecen este tipo de fenómenos.

Resulta que cada 28 años se repite el mismo calendario exactamente. Esto quiere decir que, si usted o algún pariente hubiese guardado un calendario, no solo de 1936, también de 1964 o de 1992, este sería completamente válido para gestionar su agenda en 2020. Hágale un favor a Greta Thunberg, y al planeta, y rebusque entre sus recuerdos de la Expo de Sevilla o mire, no vaya a ser que todavía tenga algún calendario del año en el que España alzó su primera Eurocopa.

No solo ocurre esto cada 28 años, pues con los años no bisiestos (2020 lo es), la coincidencia con otros se puede dar en ciclos de hasta cada 6, 11 o 12 años. Como comprenderán hemos elegido escribir sobre el año que entra. Si quieren comprobar otros, por aquello de saber cuándo podría haber usado el mismo calendario y no lo hizo, no dude en consultar esta página: “When can I reuse this calendar?” (http://www.whencanireusethiscalendar.com/) o “¿Cuándo puedo reutilizar este calendario?”, para los que no somos hijos del Imperio.

No llevamos ni 10 días del nuevo año y, aunque nos hayan intentado cambiar de década sin sentido, Cristo no nació en el año 0, usted ya puede presumir de conocer una curiosidad sobre los próximos 366 días que nos esperan (recuerde, bisiesto). Como en 1936, hemos empezado el año en miércoles y lo terminaremos un jueves de diciembre. Tan solo esperemos que, tras más de 80 años, un sábado 18 de julio, hayamos cambiado lo suficiente como para no repetir los errores del pasado.