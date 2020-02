Un zorro se cuela en el Parlamento británico y su "regalo" pone patas arriba la seguridad del edificio

Un zorro se ha colado este jueves en las oficinas del Parlamento británico en Londres, algo totalmente insólito y que ha causado un auténtico revuelo. El animal se coló por la tarde en el recinto de Portcullis House. No está claro y está pendiente de resolver cómo pudo acceder al edificio y saltarse los controles de seguridad, pero de lo que se percataron todos es que vagó por diversos pasillos durante un tiempo. Los legisladores estaban atónitos, no se lo podían creer, y llegaron a hacerle varias fotografías que compartieron a través de redes sociales.

Beautiful fox popped into Parliament today. pic.twitter.com/C5QsOp5z8c — Karl Turner MP (@KarlTurnerMP) February 6, 2020

El zorro aprovechó además para pasear por la cafetería del edificio.

Si ya de por sí es anecdótica esta historia, añadimos un dato que se convierte en el detalle clave. Al zorro le dio tiempo a dejar un pequeño regalo: sus heces. El parlamentario laborista, Kerry McCarthy, no llegó a ver al animal pero si su caca. "No puedo creer que me perdí todo el drama y solo me he encontrado con la caca", lamentaba.

So apparently there was a fox running around in Portcullis House atrium about half an hour ago, and now I’ve just found this outside my office (2 floors up!) #Foxontherun pic.twitter.com/4ZgY112cUo — Kerry McCarthy (@KerryMP) February 6, 2020

El personal de seguridad se puso manos a la obra para poder capturar al zorro y sacarlo en jaula a la calle, donde fue liberado, como ha demostrado el vídeo hecho por Kate Ferguson, corresponsal del diario The Sun.

The fox has been taken out of Parliament. Excellent work! pic.twitter.com/o8L7vQKopn — Kate Ferguson (@kateferguson4) February 6, 2020

Una jornada que los parlamentarios nunca olvidarán, con este visitante inesperado y su "regalo" de despedida.