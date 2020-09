Zendaya es la elegida para protagonizar el biopic de la legendaria Ronnie Spector

MADRID, 30 (CulturaOcio)

Zendaya, la reciente ganadora de un Emmy por su trabajo en la serie de HBO Euphoria, ya está buscando su próximo proyecto en la gran pantalla. La cantante y actriz está en negociaciones para protagonizar un biopic sobre Ronnie Spector, cantante de The Ronettes conocida por canciones como Be My Baby y The Best Part of Breakin'Up.

Según Deadline, A24 ha adquirido los derechos de Be My Baby, memorias que Spector escribió junto a Vince Waldron. La compañía se unirá a New Regency para desarrollar la cinta. Además de iniciar las negociaciones con Zendaya, la producción podría contar con Jackie Sibblies Drury, ganador del premio Pulitzer, para escribir el guion.

La película será producida por Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly y Zendaya. Jonathan Greenfield y Spector ejercerán como productores ejecutivos. La publicación señala que ha sido la propia Spector quien ha elegido a Zendaya para interpretarla.

La cantante creció en Harlem y fundó el grupo femenino The Ronettes con su hermana mayor, Estelle Bennett, y su prima, Nedra Talley. Firmaron con el famoso productor de discos Phil Spector para su sello Philles Records y allí lanzaron su gran éxito de 1963, Be My Baby.

Ronnie Spector se casó con Phil Spector y, como relata en el libro, se dio cuenta de que había cometido un gran error cuando se despertó una mañana con el sonido de las rejas instaladas en las ventanas de su mansión. Luchó por los derechos de su música en el posterior divorcio y finalmente fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Zendaya se ha convertido en la artista más joven en ganar el Emmy a mejor actriz principal en una serie dramática, y es también la segunda mujer negra en ganar en esa categoría después de Viola Davis. Además de su notable trabajo en Euphoria, la estadounidense ha aparecido en filmes como Spider-Man: Homecoming o El gran showman. Próximamente estará en Dune de Denise Villeneuve y Malcolm & Marie de Sam Levinson.