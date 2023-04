Zayra Gutiérrez, ya en casa con el pequeño Hugo, asegura que está viviendo un "momento mágico"

MADRID, 18 (CHANCE)

Zayra Gutiérrez está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida tras el nacimiento de su primer hijo, Hugo. La hija de Arantxa de Benito y Guti llegó a casa de su madre junto a su pareja, Miki Mejías, y el pequeño Hugo para recibir la ayuda de la abuela en estos primeros días de vida del bebé.

La joven de 22 años ha confesado que el parto ha sido natural y que tanto ella como su pareja están muy unidos y felices: "Es un momento mágico, la verdad. Mágico y único". Aunque han estado durmiendo poco, están encantados de tener a su pequeño ya en casa: "Ha sido parto natural, todo muy bien. El peque está fenomenal de salud y de todo, nosotros muy unidos y muy contentos. Durmiendo poco, pero es lo que no toca ahora".

La hija de Guti ha recibido la visita de toda su familia, incluyendo a su madre, su padre, su abuela y la familia de su pareja, Miki. También ha hablado sobre lo mucho que su chico está ayudando en el cuidado del bebé, asegurando que incluso los ginecólogos y la matrona han comentado lo implicado que estuvo durante el parto: "Es un padrazo".

A pesar de que Hugo ha llorado mucho en estos primeros días, Zayra está feliz y se le cae la baba con su hijo: "Llevo durmiendo en tres días dos horas o sea que imaginaos, pero vamos, feliz. Se me cae la baba". Además, confiesa que su madre ya no le deja ni coger al bebé, ya que prefiere darle ella misma el biberón: "Ya veis que está ella con él. Ya no me deja ni cogerlo". Sin duda, un momento mágico para la joven pareja y toda su familia.