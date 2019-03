Zaira Romero: "He dado en una casa que gracias a Dios no es nada machista"

Ana Sánchez

A la actriz Zaira Romero protagonizar la película "Carmen y Lola" no sólo le valió una nominación al Goya, también la ayudó a ponerse las gafas moradas y a empezar a ver la realidad desde el prisma feminista.

Romero (Madrid, 1999) defiende la igualdad salarial y el reparto igualitario de las tareas domésticas y celebra no haberse encontrado con obstáculos por el hecho de ser mujer gracias, en parte, a que forma parte de una familia que "no es nada machista".

Ante la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, la intérprete explica, en una conversación con Efe, su punto de vista como mujer y como actriz.

Pregunta: ¿Se considera feminista?

Respuesta: Sí, porque yo creo que los hombres son iguales que las mujeres y las mujeres somos iguales que los hombres.

P: ¿Cómo la ha ayudado el feminismo?

R: Me ha ayudado porque esta película es también un poco feminista. El 70 % de la gente que hubo en producción eran mujeres y yo hasta que no hice la película no era muy feminista, no estaba muy puesta en el tema. Y fueron ellas las que me pusieron en el tema, me informaron, me hicieron tener curiosidad.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: Yo creo que la primera es el trabajo. Si una mujer trabaja lo mismo que un hombre puede cobrar lo mismo que un hombre. Y la segunda... Buf, es que hay muchas. La segunda sería el trabajo en casa, que yo creo que eso nunca se valora, que una mujer es siempre es la que tiene que estar recogiendo, la que cuida a los niños. Yo creo que si uno es hombre también está capacitado para hacerlo.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: La verdad es que, de momento, no. De momento no he encontrado ninguno. Yo tengo por suerte un día a día con mis hermanos que no son nada machistas, mi madre tampoco. También dentro de mi sociedad y mi etnia que es la etnia merchera se nos considera un poco machistas, pero yo he dado en una casa que gracias a Dios no es nada machista.