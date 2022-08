Yulen Pereira nos confiesa cómo se encuentra su relación con Anabel Pantoja

MADRID, 21 (CHANCE)

Pasando unos días en Ibiza derrochando complicidad y amor, nadie puede negar que Anabel Pantoja y Yulen Pereira están viviendo uno de sus mejores momentos. Tras su participación en 'Supervivientes 2022', los dos tortolitos han decidido dar rienda suelta a su amor y ya no se esconden. Eso sí, han tenido que lidiar con la presencia de Omar Sánchez y Raquel Lozano en el mismo lugar

Hablamos con Yulen Pereira y nos desmiente que va a dejar el esgrima por su relación con Anabel: "volveré en septiembre, volveré con los compañeros. Ya tenemos la federación y yo una reunión pendiente en septiembre ahora a la vuelta de las vacaciones y a volver a la temporada" nos aseguraba el deportista.

Yulen disfruta de sus vacaciones en Ibiza con Anabel y nos cuenta que todavía les quedan más lugares por viajar juntos: "Sí, vamos a seguir viajando y disfrutando de más sitios". De esta manera, no nos cabe duda de que la pareja está exprimiendo al máximo el inicio de su noviazgo y que solamente tienen en mente estar juntos para seguir alimentando este amor.

Sobre la supuesta discusión que ha tenido con Anabel, Yulen lo desmiente todo: "No, no estamos genial, estamos muy bien". Y es que recordemos que se llegó a decir que, tras coincidir con Omar y Raquel, los dos tortolitos habían tenido un enfrentamiento... pero tal y como nos ha desmentido, eso no se ha producido.

Por otra parte, Yulen nos afirma que ha sido una coincidencia llevar el mismo bañador que Omar Sánchez: "Sí, sí, pura coincidencia". Incluso nos confiesa que a ambos les queda muy bien y no le ha molestado llevar el mismo bañador: "No, no, para nada, a los dos nos queda muy bien".