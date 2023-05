Yulen Pereira se desmarca de las demoledoras declaraciones de su madre, Arelys Ramos, contra Anabel Pantoja

MADRID, 9 (CHANCE)

Tras su expulsión definitiva de 'Supervivientes', Arelys Ramos, madre de Yulen Pereira, se ha sincerado en exclusiva para la revista Lecturas sobre la polémica ruptura de su hijo con Anabel Pantoja. Muy dura con la influencer, la cubana asegura que sus celos "asfixiaron" al esgrimista y fue su afán de "controlarlo" todo lo que dio al traste con su noviazgo.

"El problema de todo esto es que se ha ido a enamorar de una Pantoja. Entiendo la arrogancia de Anabel y su poderío, que su tía es Isabel Pantoja que la conocen en todo el mundo. Pero también hay que saber ser humilde" afirma, explicando que el error de la sevillana fue dejar claro que "la famosa soy yoy nadie más": "Esto es un pastel y tu pastel y tu trozo no te lo va a quitar nadie" sentencia.

Unas demoledoras declaraciones que no dejan en muy buen lugar a Anabel y sobre las que ahora, a su regreso de Colombia tras hacerse con la medalla de bronce en el Grand Prix de Cali, se ha pronunciado Yulen, asegurando no tener ni idea de la opinión que su madre tiene sobre su exnovia: "Es que no me ha dado tiempo a verla. De verdad que no he visto nada, no he visto tele, no he visto prensa* cuando voy a competiciones me abstraigo un poquito de todo eso". "He visto que ha hablado, la veré esta semana y a ver qué tal" ha añadido, intentando desmarcarse de los dardos de Arelys.

Dejando en el aire qué hay de cierto en que ahora es mucho más feliz que cuando estaba con Anabel como sostiene su madre, -"no he visto nada, ya os comentaré"- el esgrimista ha evitado confirmar si es cierto que el gran error de la influencer fue querer ser la protagonista y la única famosa de la pareja: "Yo de eso ya hablé todo lo que tenía que hablar así que no voy a hablar más del tema" ha asegurado, sin revelar cómo es ahora su relación con la influencer y si cree que en un futuro podrán ser amigos.

No es el único frente abierto para Yulen, puesto que durante su estancia en Colombia vieron la luz unas imágenes suyas de la mano con una amiga llamada Aurora con la que se rumorea que podría tener algo más que una amistad. Unas imágenes grabadas días después de su ruptura con Anabel que han desatado las especulaciones sobre su vida sentimental y sobre las que el deportista, visiblemente incómodo, ha evitado dar explicaciones.