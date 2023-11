Yulen Pereira asegura que no se arrepiente de haber trabajado en televisión

MADRID, 23 (CHANCE)

Este miércoles tuvo lugar la premiere de 'La Navidad en sus manos', la última película de Santiago Segura y allí se dieron cita multitud de rostros conocidos, entre los que nos llamó especialmente la atención Yulen Pereira, al que hacía muchos meses que no veíamos.

Allí, hablábamos con él de la Navidad y nos confesaba que "a mí me hace especial ilusión las Navidades porque nos juntamos la familia, la que no está en España y la que sí, siempre intentamos que vengan o nosotros ir" y es que este año va a ser muy especial porque "van a venir y para mi es un momento muy importante, la unión, la familia"

Centrado en su vida deportiva, Yulen nos aseguraba que está soltero: "Actualmente soltero, la que me quiera me va a tener que querer siendo deportista" y parece que está de lo más centrado en su carrera deportiva porque no piensa en otra cosa que en sus logros profesionales.

"No es que haya vuelto a mi antigua vida, nunca la dejé, siempre he estado enfocado a lo mío" nos comenzaba explicando. Este año, que han conseguido dos medallas "tenemos el equipo, la selección está clasificada para los Juegos Olímpicos. Quizás para más de la televisión que es el otro medio que he tocado. Quizás es un standby, hacer un poco de parón para centrarnos en lo mío y clasificar al equipo".

Eso sí, el joven tiene claro que "no me arrepiento de nada", de haber aparecido en los platós de televisión y en los realities en los que ha participado porque "es una parte que también de la vida muy bonita, que me ha aportado cosas bonitas, otras no tantas, pero me llevo todo lo positivo".

Apartado de los medios, ya no sabe nada de Anabel Pantoja ni de su distanciamiento con la prensa: "Los medios de comunicación tiran para un lado o para otro. Cuando ha estado conmigo también la han dicho cosas no tan bonitas. No creo que esté pasando un mal momento"

Además, nos aseguraba que "pasa palabra" cuando escuchaba las preguntas referidas a ella, pero sí que tenía palabras para desearle lo mejor en la vida: "Me alegro y yo que me alegro. Yo también soy feliz, me va muy bien en la vida, en lo sentimental y en el trabajo. Lo mejor para todos".