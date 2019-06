El 'youtuber' cazado a 228 kms/hora alardeaba en un vídeo de ir "pisando huevos" con su Lamborghini

El joven detenido este martes por conducir un Lamborghini Huracán a 228 kilómetros por hora una carretera secundaria madrileña limitada a 100 es el youtuber David Díaz, que publica fundamentalmente vídeos relacionados con videojuegos, han confirmado a Efe fuentes cercanas a la investigación. La Guardia Civil ha informado este martes de la reciente detención de un joven de 22 años en uno de los controles rutinarios que hace Tráfico en carreteras secundarias, en concreto en el kilómetro 18 de la M-111, en el término municipal de Algete. Conducía un Lamborghini Huracán que circulaba a 228 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100. Las fuentes han precisado que se trata de David Díaz, más conocido como Alphasniper97, un youtuber español que sube contenidos de videojuego y que cuenta con 4,3 millones de suscriptores.

Este joven ha dedicado varios de sus vídeos a contar que había comprado un Lamborghini, algo que era "su sueño", explicando cuándo lo adquirió, cuándo se lo entregaron y mostrándolo a sus seguidores mientra que lo conducía. En otro vídeo donde concedía una entrevista, el youtuber se vanagloriaba de respetar las normas viales y de ir por la carretera "pisando huevos".

"Para mí lo bonito no es ponerme a 200 por hora porque considero que da igual el coche que lleves a esa velocidad. Ya no es que tú tengas un problema, es que se lo puedes causar a otro. Mis amigos muchas veces se sorprenden porquer voy pisando huevos. Me encanta acelerar, apurar un poco las frenadas... pero de velocidad punta no supero lo permitido. No voy buscando los problemas o las multas", aseguraba.