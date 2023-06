YourBOND.shop, el marketplace francés de lujo sostenible, presenta su desfile de moda en Ilé de Ré este 16 de julio

MADRID, 14 (CHANCE)

Los amantes de la moda están de enhorabuena. Y es que YourBOND.shop, el Marketplace francés de lujo sostenible, acaba de anunciar que el próximo 16 de julio -a partir de las 18:00 horas- celebrará su primer desfile de verano "La Isla Bonita". Un evento muy especial que tendrá lugar la Isla de Ré, Francia, y que reunirá a diseñadores de moda sostenible de renombre internacional y marcas de alta calidad, demostrando que el slow fashion no solo es lujoso, sino también sexy y apasionante.

Una celebración de la moda ética y sostenible de temporada, en la que YourBOND.shop presentará una cuidada selección de firmas españolas comprometidas con la producción responsable y el cuidado del medio ambiente, entre las que se encuentra la marca de bolsos Mia and Verssels.

¿El resultado? Un desfile verdaderamente internacional que celebra la diversidad y la creatividad en la moda sostenible, y con el que el Marketplace francés busca demostrar que el lujo y el respeto al medio ambiente pueden coexistir, creando una industria más consciente y responsable.

El enclave perfecto para este evento tan especial, la Ilé de Ré, una isla francesa que fusiona a la perfección el estilo sofisticado con la naturaleza paradisiaca. Con sus paisajes impresionantes y su ambiente relajado, Ilé de Ré se convierte en un telón de fondo encantador para este desfile único. La vibrante atmósfera y la energía juvenil que se sentirán en la pasarela sin duda cautivarán a todos los presentes.

Además, este espectacular espacio también será el escenario de la segunda edición de AMÄY Pop-Up Store, un evento que se celebró a cabo en el mes de abril en el núcleo de la moda francesa y casa de yourBOND.shop: París.

Un desfile con el que el marketplace francés -creado el 19 de septiembre de 2022 y que ya alberga a más de 300 marcas comprometidas con el medio ambiente- no solo busca mostrar las últimas tendencias en moda sostenible, sino también crear conciencia y promover un cambio en la industria de la moda. Al unir fuerzas con diseñadores comprometidos y marcas de calidad, YourBOND.shop demuestra que es posible lucir elegante y estar a la vanguardia de la moda sin comprometer nuestros valores éticos y ambientales.

La invitación a este evento -que es gratuito- está abierta a todos los amantes de la moda que deseen presenciar esta fusión inédita entre la creatividad, la belleza y la responsabilidad. 'La Isla Bonita' promete convertirse en una experienca inspiradora y fascinante que transmitirá un poderoso mensaje sobre la importancia de un consumo consciente y una moda comprometida para marcar la diferencia y construir un futuro más sostenible para la industria.

Si no te quieres perder este desfile tan especial, podrás verlo en vivo en Rue Pt Rue de l*Eglise, 17670 La Couarde-sur-Mer, Ilé de Ré el próximo 16 de julio. Y si no puedes desplazarte a la isla, no te preocupes, porque podrás seguirlo en directo a través del Instagram de @yourbond.shop_official. ¿Preparado para el desfile más eco-chic de la temporada?