Yolanda Díaz sobre la renta mínima: "No me atrevo a decir fecha, pero sería un error que no lo hiciéramos"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha eludido este jueves concretar fecha para la aprobación del ingreso mínimo vital que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado para la segunda mitad de mayo.

"No me atrevo a decir nunca fechas, porque sería imprudente, pero me consta que están trabajando para agilizarlo cuanto antes", ha indicado Díaz en entrevista en Radiocable recogida por Europa Press. "Sería un error que no lo hiciéramos", ha añadido la titular de Trabajo.

Díaz ha defendido la aprobación de esta medida ante una "crisis de característica desconocidas", en la que "la incertidumbre es la guía y en la que habrá que tener un recurso que permita, con mucha flexibilidad, ir protegiendo a la gente".

La ministra ha advertido del riesgo de "encontrarse con escenarios con muchísima gente sin rentas" y ha defendido "políticas que permitan vivir con dignidad y activar la economía". "Que podamos tomarnos un café, comprarnos unos zapatos, un libro o un LP, por decirlo así", ha concluido.