YMuhammad Yunnus dice que la economía no ha enseñada nada de las personas

El Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus ha asegurado este sábado en Santander, durante el acto en el que se le ha investido como Doctor Honoris Causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que la economía "nunca" le "enseñó nada de las personas".

Yunus, que es el padre de los negocios sociales y el microcrédito y fundador del Grameen Bank y de más de 50 empresas sociales en Bangladesh, ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por unanimidad del Consejo de Gobierno de la UIMP por su "extraordinaria" aportación a la economía y por su trabajo por el desarrollo social "desde abajo".

Tras confesarse "abrumado" por el "honor" que le ha concedido la UIMP, ha dicho que lo acepta en nombre de todas las mujeres con las que ha trabajado en Bangladesh.

Defensor de que a través de pequeñas acciones se puede cambiar la vida de las personas, el también premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998 -entre otras muchas distinciones- ha subrayado que el modelo económico está "mal diseñado" y apuesta por proyectar nuevos caminos para obtener nuevas respuestas.

"Si hacemos lo contrario llegamos a la realidad de la vida", ha afirmado.

Yunus ha recordado sus inicios como prestamista de uno, dos o tres dólares siendo profesor de universidad, un trabajo que le llegó a parecer "vacío".

De esta forma, se marcó el objetivo de hacer algo que fuera útil para los demás y, así, comenzó a ayudar a los habitantes de las aldeas colindantes a la universidad en la que trabajaba.

Y ha recordado que el hecho de estar con las personas de las aldea le hizo pensar que esa era su "universidad de verdad". "Por primera vez estaba aprendiendo algo sobre las personas", ha dicho.

"Pensé: yo no he nacido para hacer cosas grandes. Yo he nacido para hacer cosas muy pequeñas porque soy capaz de hacer cosas pequeñas y nadie me puede parar", ha subrayado.

Ahora, el Grameen Bank que surgió de esos microcréditos tiene 9 millones de prestatarios sólo en Bangladesh, y ya ha desembarcado en Estados Unidos.

Los préstamos del banco se dirigen en un 97 por ciento a mujeres, lo que cree que ha transformado "el banco y todo el país".

Yunus ha defendido que "es posible cambiar la vida de las personas" con el papel de la mujer como "lo más importante", como cree que ha ocurrido en su país, que cumplió el objetivo de reducir la pobreza a la mitad en 2013, dos años antes de lo marcado por la ONU.

El economista bangladeshí ha recibido más de 55 títulos honorarios de universidades de 20 países y más de cien premios de una treintena de países.

Su madrina durante el acto académico de investidura, Ana Fernández Laviana, ha destacado "la cercanía, sencillez y humildad" de Yunus, que en 1974 se dio cuenta de lo difícil que era enseñar teoría económica en las aulas universitarias en un contexto de máxima pobreza y hambruna como la que padecía entonces Bangladesh.

En su repaso por los principales logros y consideraciones, ha subrayado que para el nuevo Doctor Honoris Causa "la pobreza viene causada por ese fallo en el plano conceptual más que por ninguna supuesta incapacidad de las personas".

La rectora de la UIMP, María Luiz Morán, ha destacado que el profesor Yunus ha trabajado "incansablemente" por los más pobres poniendo en marcha herramientas que les permitan llevar una vida digna.

Por tanto, le ha considerado un ejemplo de que desde el ejercicio profesional se puede ayudar a constituir "unas sociedades mejores y más justas". "Se puede trabajar para cambiar el mundo", ha apostillado.