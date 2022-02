El yacimiento que demuestra que los neandertales y el Homo Sapiens coexistieron durante diez mil años

Sabemos que el Homo Sapiens llegó a Europa desde África hace 40 mil años, justo después de la exinción del Homo neanderthalensis . Pero un grupo de arqueólogos de la Universidad de Toulouse han encontrado el diente de un niño y unas herramientas propias del Homo Sapiens en la gruta Mandrin, en el valle del Ródano (Francia). Con este descubrimientola historia de la humanidad da un cambio completo, puesto que, lejos de lo que se creía, los neandertales y el Sapiens convivieron durante más de diez mil años. Además, el Homo Sapiens llegó al continente europeodoce mil años antes de lo que se pensaba.

Por lo tanto, los expertos se cuestionan la teoría que tenían hasta este momento de que nuestros antecesores habían derrotado rápidamente a los neandertales. Pero, al parecer, hubo una disputa de poder en la que la ventaja de unos sobre otros se fue turnando. En el yacimiento encontrado, había varias capas con evidencias fósiles, de entre las que destacaba una donde estaba la muestra de habitantes Homo Sapiens de hace 54 mil años.

La convivencia

Al parecer, el asentamiento del grupo fue relativamente corto en el tiempo. Permanecieron solo dos mil años, después se marcharon y su lugar fue ocupado por los primitivos neandertales durante miles de años hasta que regresaron los Homo Sapienshace aproximadamente unos 44 mil años. Los arqueólogos piensan que la desaparición y reaparición del Sapiens pudo haber sido por factores climatológicos a los que no fueron capaces de sobrevivir.

Una de las cosas que más llamaron la atención de los expertos al excavar fue encontrar, junto con el diente del niño, herramientas de piedras fabricadas igual que en otros yacimientos y que aun no se sabía a qué tipo de grupo prehistórico pertenecían. Algunas puedieron haber sido puntas de flechas, pero se sigue investigando. En el caso de que sí lo fuesen, resultaría muy impactante saber que una especie de humanos (moderna) primitiva utilizaba arco y flechas (armas muy avanzadas) para cazar sus alimentos hace tantísimo tiempo.

Es por ello, que muchas teorías apuntan a que gracias a sus armas pudieron derrotar a los neandertales hace 54 mil años y quitarles su territorio. No obstante, no fue suficiente, puesto que estos regresaron tiempo después. Así que han surgido otras teorías, de las cuales destaca la que dice que el hombre moderno tenía una mejor organización social (con grupos de convivientes más grandes) y de conocimientos. Aunque consiguiesen su extinción, no hay duda de que tuvieron cierta relación entre ellos, pudiendo incluso a aparearse.

En el año 2020 hallaron una pequeña muestra de ADN neandertal en los hombres modernos, lo cual indica claramente que se mezclaron dando lugar a hijos con sangre de ambas especies. Lo que siguen intentando averiguar los expertos es a qué se debe este cruce. Pudo haber sido la toma a la fuerza de mujeres de la otra especie, uniones en favor de una paz conjunta o que se encontrasen algún bebé huérfano de la especie competidora y decidiesen adoptarlo. Por ahora, lo único que pueden hacer para completar esta historia es seguir investigando el ADN y los objetos que encuentren.