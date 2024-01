Xunta prepara informe para trasladar a Fiscalía "la pura verdad" sobre pélets y determinar "quien son los responsables"

La Xunta de Galicia está preparando "de oficio" un informe para remitir a Fiscalía con "toda la documentación" y los datos de los que dispone en relación al vertido de pélets con el objetivo de trasladarle "la pura verdad" de la gestión y poder determinar "quien son los responsables".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que en primer lugar se remitirá la información que reclamó este miércoles Fiscalía, y que hace referencia a la incidencia de los pélets en el Parque Natural das Dunas de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán, por ser un espacio de especial protección y consideración medioambiental".

Pero, más allá, con anterioridad la Xunta ya trabajaba en un informe "de oficio" con "toda la documentación" en su poder para que las autoridades judiciales tengan "todos los datos "para determinar quienes son los responsables".

"Somos los primeos interesados en que se llegue al final de todo esto", ha dicho Alfonso Rueda, que ha apostado por "hacer un relato objetivo". "Que se sepa realmente, frente a las muchas desinformaciones que hubo, frente a informaciones interesadas y no reales, frente a mentiras directamente, es bueno que se sepa: No es la versión de la Xunta, es la pura verdad de como se recibieron, o no se recibieron más bien, informaciones y comunicacionmes desde este lado durante muchísimos días", ha zanjado.