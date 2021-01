La Xunta pide para Galicia las vacunas que "no son capaces de poner" algunas comunidades

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que el Gobierno central debe poner las vacunas que "no son capaces de poner" algunas comunidades a disposición de aquellas autonomías que agotan el suministro semanal que aporta la Administración central.

"No queremos quitar nada a nadie. Lo que no tiene sentido es tenerlas y no ponerlas cuando hay otros que sí las podríamos poner", ha señalado Alfonso Rueda a preguntas de los medios este sábado en un acto en la localidad pontevedresa de Mos.

Para el 'dos' del Gobierno gallego "no es razonable que haya vacunas sin administrar", por lo que ha planteado que estas dosis "se pongan a disposición" de aquellas comunidades como Galicia, que se encuentra entre las autonomías que mejores cifras presenta en cuanto a volumen de vacunaciones.

"Todo lo que nos llegue se va a administrar", ha destacado Rueda tras ensalzar la "planficiación" diseñada por la Administración gallega para el suministro de las 18.000 semanalas que llegan a la Comunidad.

En esta línea, ha solicitado "más suministro" de dosis y que éste "no se interrumpa" para seguir adelante con el proceso de inmunización de la población.

"Y si alguna comunidad no es capaz de poner las vacunas que se le suministran, que vengan a Galicia, que aquí somos capaces de ponerlas", ha añadido el vicepresidente autonómico.