La Xunta contempla hacer una muestra en la que cruce test epidemiológicos y otra prueba para mejorar su estudio

Feijóo subraya que así incrementaría el valor del estudio, pero subraya que los test que se usan están "acreditados" como epidemiológicos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Sanidade contempla la opción de realizar una muestra en la que cruce test epidemiológicos con otra prueba para "comprobar la verosimilitud" de dichos test y, al tiempo, dar un valor mayor al estudio autonómico que se encuentra ahora en su primera fase.

En todo caso, tras recordar las "críticas" que recibió de la oposición y del Gobierno por afirmar que los test que se están empleando para ese estudio no valían para diagnóstico, ha esgrimido que sí están "acreditados" por el Instituto Carlos III y el Ministerio de Sanidad para usarlos en el ámbito epidemiológico.

"Los usamos para lo que valen. No para el diagnóstico definitivo, pero sí para ver la circulación del virus", ha esgrimido, antes de añadir que, en todo caso, la Xunta está "reflexionando" sobre la posibilidad de realizar una muestra en la que dichos test se crucen con otra prueba.

Por otra parte, ha asegurado que se reafirma en la decisión adoptada de no utilizar los test "epidemiológicos" que envió el Gobierno para diagnóstico en residencias o para profesionales.

TEST DE DOBLE BANDA PARA PROFESIONALES

En este sentido, preguntado acerca de si dichos test se usaron para hacer la prueba a profesionales sanitarios en Ourense que utilizaron mascarillas defectuosas, ha apuntado que esa información "no es correcta".

"Los test usados no fueron los test de anticuerpos, si no los test rápidos de doble banda, que distinguen entre si se es positivo o se está inmunizado. No tiene nada que ver", ha zanjado.