La Xunta adelanta el toque de queda a las 22:00 horas y aísla 63 municipios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado el adelanto del toque de queda en Galicia a las 22:00 horas y el cierre perimetral de un total de 63 municipios, incluidas las siete ciudades, que quedarán aislados de manera individual desde la noche de mañana jueves, a medianoche.

En una rueda de prensa este miércoles, después de que Galicia haya experimentado el mayor repunte de covid-19 en una jornada, con 1.047 nuevos casos, ha explicado que la Xunta ha decidido endurecer las restricciones en toda la comunidad, con el cierre generalizado de la hostelería a las seis de la tarde y las reuniones "tanto públicas como privadas" de solo cuatro personas.

Así, desde este viernes habrá un 47 por ciento de la población gallega con restricciones máximas, lo que no implica cierre perimetral de sus municipios, y un total de 64,3 por ciento que sí tendrá prohibida la movilidad fuera de su localidad, incluyendo las siete ciudades gallegas.

Feijóo ha justificado que estas medidas se adoptan para evitar que se alcance en febrero un pico de la pandemia similar al de la primera ola de abril, por lo que estas restricciones, que incluyen el cierre del comercio a las nueve y media, se podrían mantener hasta mediados del próximo mes.

Por eso, ha reclamado a todos los gallegos que se evite cualquier movilidad "no esencial" y que se no intenten "trasladar los bares a las casas" a partir de las seis de la tarde, por lo que la recomendación es que no se hagan reuniones de no convivientes en los domicilios.

Aunque ha admitido que, aunque es "injusto" el cierre de la hostelería, considera que es "inevitable". "Si tenemos que elegir entre UCI colapsadas y bares cerrados, nuestra obligación ética, moral y política es que las UCI no se colapsen", ha aseverado.

Ha advertido que la comunidad vive un momento "especialmente preocupante" con una incidencia acumulada a 14 días de 325 casos por cada 100.000 habitantes, y de 207 a 7 días, casi el doble que hace un mes, aunque estas cifras siguen por debajo de las cifras de la media española.

La presión hospitalaria es "mejor" que cuando se adoptaron restricciones similares al inicio de la segunda ola, en noviembre; sin embargo, "la tendencia es peor" que entonces, ha insistido, por lo que "de no hacer nada", Galicia se vería a mediados del mes de febrero en pico de la pandemia similar al de abril con un límite máximo de ocupación de UCI.

En todo caso, ha vuelvo a descartar un confinamiento general de la población gallega para frenar la expansión del coronavirus y ha considerado que las restricciones y recomendaciones "muy estrictas" realizadas producirán un "efecto muy parecido" si se cumplen.

A partir de la noche de mañana jueves, todos los municipios estarán en un nivel medio-alto y habrá un total de 60 municipios en el nivel máximo de restricciones, que quedarán cerrados para los desplazamientos no esenciales y de manera individual, ya que se suspenden las almendras perimetrales.

En estas localidades no se podrá atender en el interior de los locales de hostelería, solo se permitirán las terrazas y con un aforo máximo de un 50 %. Además, los comercios verán reducido su aforo a un 30 % y se controlará especialmente a los centros comerciales, donde quedará prohibido permanecer en las zonas de tránsito.

Estas medidas se aplicarán en 30 municipios de la provincia de A Coruña, 2 de Lugo, 7 de Ourense y 11 de Pontevedra, aunque para el cierre perimetral se incluirán tres más, las ciudades de Lugo, Pontevedra y Vigo, que non estarán en nivel máximo, sino medio-alto, pero sí cerradas para los desplazamientos que no sean por cuestiones, laborales, educativas o sanitarias.

Tras explicar estas medidas, Feijóo ha instado a no "autoengañarse" con el cumplimiento de las mismas, así como de las recomendaciones realizadas para que los únicos encuentros en domicilios sean dentro de la unidad de convivientes. "Nos esperan semanas muy duras", ha advertido.

"Si no tomamos medidas acabaremos mal y aún si tomamos medidas va a ser una lucha titánica en la que es necesario el compromiso de los ciudadanos gallegos", ha concluido el presidente gallego.