Xavi Ocaña, ganador del concurso Mutua Madrileña contra violencia machista: "No podemos conformarnos con ser testigos"

Xavier Ocaña es uno de los autores 'Los sonidos del maltrato', el trabajo ganador del primer premio en la categoría de Grado, Posgrado o FP Superior del V Concurso Nacional en Centros de Enseñanza y Universidades por la Igualdad y contra la Violencia de Género, 'Nos duele a todos'.

"No podemos conformarnos con ser testigos de este drama", ha afirmado este jueves el joven en el acto de entrega de los premios de la Fundación Mutua Madrileña, en el que han participado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Rebeca Palomo, y el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.

Dotado con 4.000 euros, el ganador del primer premio en la categoría de Grado, Posgrado o FP Superior ha sido el video 'Los sonidos del maltrato', de alumnos de la Miami Ad School, donde se llama la atención sobre la importancia que tiene el entorno, centrado en los vecinos, en denunciar si presencian o escuchan una situación anómala. Este trabajo audiovisual ha sido también reconocido con el Premio Tolerancia Cero, que implica la difusión del proyecto en los medios del grupo Atresmedia.

"Con 'Los sonidos del maltrato' queríamos hablarle a esa sociedad, queríamos luchar contra la percepción que se tiene normalmente de que la sociedad no es más que un espectador ante este drama social. A través de la figura de los vecinos queríamos invitar a todo el mundo a reflexionar sobre su parte de responsabilidad en este asunto y a preguntarse qué pueden hacer al respecto", ha explicado el joven estudiante.

En este sentido, Xavier Ocaña ha advertido de que "los gritos, los golpes, los llantos no son cosas que pasan en los hogares". "No son cosas de pareja en las que no debemos meternos porque no es asunto nuestro", ha destacado, para después defender que "la violencia de género no son trapos sucios que deben lavarse en casa" sino "un delito contra una personas y eso sí es asunto de todos".

"Con 'Los sonidos del maltrato' queríamos sembrar un mensaje muy claro: Que no es suficiente con ser testigos. No podemos conformarnos con ser testigos de este drama, de esta realidad tan terrible. Debemos esperar mucho más de nosotros mismos como ciudadanos, como vecinos y como personas. Hoy en día tenemos las herramientas para poder asumir un rol activo en esta lucha. ¡Usémoslas!", ha enfatizado el joven.

El segundo premio de enseñanzas superiores ha recaído en 'En su piel', del I.E.S. Santa Catalina de Alejandría de Jaén, y el tercero para 'La noticia del futuro', de la Universidad Autónoma de Madrid.Además, la iniciativa 'Rompe el silencio' ha sido la más votada en redes sociales, premio reconocido con 1.000 euros.

Por su parte, la canción 'Tú', presentada en formato videoclip, ha recibido el primer premio, dotado con 4.000 euros, de la categoría de trabajos realizados por alumnos de ESO, Bachillerato y FP de Grado Medio. Realizado por alumnas del Instituto de Educación Secundaria Figueras Pacheco, de Alicante, la letra "envía un mensaje de apoyo a las víctimas, para que sientan que no están solas, que no son culpables y que denuncien a aquel que les ha arrebatado su libertad", han indicado sus autoras.

El segundo y tercer premio de enseñanzas medias, dotados con 3.000 y 2.000 euros respectivamente, han recaído en el cartel 'Te quiere', del Instituto de Educación Secundaria Bovalar de Castellón; y el vídeo 'Lo que oye el corazón', de la alumna Miriam Morro Martín, del Instituto de Educación Secundaria Martínez Montañés, de Sevilla.

LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Durante su intervención, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Rebeca Palomo, ha aseverado: "No se trata de lo que nos pasa sino de cómo actuamos ante lo que nos pasa". Así, ha afirmado que los roles y estereotipos de género, así como los patrones discriminatorios son "la base de la violencia y la desigualdad".

En este sentido, ha defendido que "para poner fin" a esta lacra, hay que "ir al origen de la violencia". "Tenemos que cambiar los roles y los estereotipos de género. Tenemos que empezar por los niños y niñas, y hay que hacerlo desde la educación y desde las familias", ha concluido Palomo.

Finalmente, el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, ha afirmado que la aceptación de las posiciones de control de los chicos sobre las chicas son "veneno" para las relaciones presentes y futuras. "Es algo que las chicas tenéis que evitar a toda costa", ha aconsejado, para después recomerdarles que apliquen "el sentido común" y no se dejen "ni dominar ni controlar por nadie".