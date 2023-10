WSBI se une al Banco Mundial en la promoción de la prosperidad económica de las mujeres emprendedoras

El Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI, por sus siglas en inglés), que cuenta con CECA entre sus principales entidades asociadas, ha organizado su Asamblea General y el encuentro anual del African Regional Group en Marrakech entre los días 11 y 13 de octubre, con la colaboración de su socio marroquí Al Barid Bank y en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

En este contexto, WSBI ha sellado una nueva alianza con We-Fi, la Iniciativa de Financiación para Mujeres Emprendedoras del Banco Mundial (Head of the Women Entrepreneurs Finance Initiative), con el objetivo de promover la actividad empresarial de las mujeres, con especial foco en aquellas que viven en países en desarrollo. El acuerdo de colaboración se ha firmado por cinco años de duración (2026-2030).

Este acuerdo es una oportunidad para los líderes del sector financiero, incluyendo bancos, fondos, fintechs, reguladores e inversores, entre otros, de abordar el emprendimiento femenino, clave para el crecimiento económico, el desarrollo social y la creación de empleo, e impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras a nivel internacional y reducir la desigualdad financiera a la que se enfrentan 400 millones de mujeres empresarias, como han señalado sus impulsores.

En un nuevo evento de la iniciativa Scale2Save de WSBI, el presidente de WSBI, CECA y de la Fundación 'la Caixa', Isidro Feiné, y el director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA y presidente del Coordination Committee de WSBI-ESBG, Antonio Romero, se han reunido junto a entidades del sector financiero, procedentes de todo el mundo.

La conferencia 'WSBI as a catalyst for unlocking the potential of female entrepreneurs' ha contado con un discurso de apertura de Wendy Teleki, Head of the Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) Secretariat, del Banco Mundial, y contribuciones de entidades asociadas a WSBI: AGFUND, Banco Estado, LAPO Microfinance Bank y Swedfund.

Los ponentes han analizado cuatro áreas clave para impulsar el emprendimiento femenino: el empoderamiento; la reducción de la brecha digital; el desarrollo de soluciones innovadoras con perspectiva de género y adaptadas al cambio climático; y garantizar la preparación de los PSF para la inversión.

COMPROMISO INTERNACIONAL CON EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

WSBI, creada en 1924, es una asociación bancaria que representa a más de 6.400 cajas de ahorros y bancos minoristas procedentes de todo el globo. Uno de los objetivos estratégicos de WSBI es construir sectores financieros inclusivos y sostenibles.

En esta línea, el Instituto Mundial creó la iniciativa Scale2Save en alianza con la Fundación Mastercard con el objetivo de involucrar a los diferentes actores del sector financiero para evaluar, diseñar e implementar proyectos que ayuden a generar resiliencia y soluciones sostenibles para los colectivos más vulnerables. La iniciativa ya ha logrado desarrollar proyectos en lugares tales como Costa de Marfil, Marruecos, Nigeria, Kenia, Senegal, Tanzania y Uganda.

WSBI se ha unido al lanzamiento del Women Entrepreneurs Finance Code, una iniciativa innovadora destinada a revolucionar la forma en que se perciben, apoyan y financian las Pymes dirigidas por mujeres a escala global.