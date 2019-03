El WiZink enloquece con Popland, el show más sorprendente de DJ Nano

MADRID, 11 (CHANCE)

Tal y como prometía el lema del concierto, 'Te las vas a cantar todas', el público que acudió anoche al Wizink Center para disfrutar de Popland, el nuevo show de DJ Nano, no paró de cantar y bailar durante las casi tres horas de duración de un espectáculo que sorprendió y enamoró a los más de 7.500 asistentes.

Un concierto dividido en tres bloques temáticos que dio comienzo con uno de los momentos más esperados de la noche, la aparición del Transformer de La Fura dels Baus; una impresionante figura de varios metros de alto que acompañó con sus movimientos varios momentos del espectáculo desde un lado del impresionante escenario creado por la empresa Pixelmap Studios. Con esta intervención, la famosa compañía teatral realizó anoche la que es su primera incursión en un evento de música electrónica y su primera colaboración con DJ Nano.

La performance dio paso a la primera parte del show, dedicada al mejor Rock de las últimas décadas. DJ Nano fue desgranando a lo largo del set temas icónicos de bandas y solistas como U2, AC DC o Lenny Kravitz, entre otros muchos, e incluyó un homenaje a una de los grupos más importantes de la historia del rock, Queen.

Pero aún quedaban muchas sorpresas por desvelar: el bloque dedicado al Rock terminó con la actuación de la orquesta electro-sinfónica Darevitam!, que puso sobre el escenario a más a una veintena de músicos que interpretaron diferentes temas icónicos de la música de las últimas décadas.

Tras su intervención, llegó el turno del bloque dedicado al Dance en el que el DJ español repasó varios de los grandes hits de este estilo musical incluyendo un homenaje a Daft Punk y Avicii y como no a Keith Flint de 49 años, el cantante de The Prodigy aparecía muerto este lunes 4 de marzo. La noticia que conmocionaba al mundo como cuando nos enterábamos de la muerte de Tim Bergling, que *se 'escondía' tras el nombre de Avicii a los 28 años de edad. Tras una petición por parte de los seguidores durante la semana, Nano, cambiaba y modificaba su show a escasos días, para incluir en el repertorio como no a Keith Flint.

Han sido muchos los que han querido dar las gracias al reputado DJ al igual que han puesto de relieve lo que en este primer Popland -porque auguramos que tendrá muchos más- se vivió: "La selección musical, las visuales y el toque épico de la orquesta transformaron un concierto en una delicia para los sentidos", es el tweet de uno de los usuarios que resume el gran fiestón que tuvo lugar esa tarde noche que congregó a cuatro generaciones, niños y mayores bailaron y cantaron 'todos' los temas.

Darevitam! con Bruno Axel a la cabeza como director de orquesta, deleitó a los presentes con sus puesta en escena que junto con Nano hicieron vibrar al que ha sido conocido siempre como el Palacio de los Deportes. Después de una nueva actuación de la orquesta, llegó el tercer y último bloque, centrado en los éxitos del Pop más reciente. Durante el mismo se pudieron escuchar temas de grandes artistas como Rihanna, Beyoncé o David Guetta, entre otros muchos, éxitos que pusieron el broche final de una noche mágica.

Popland es una producción de tres de las productoras musicales más importantes de nuestro país: Planet Events, Disorder y Sharemusic!, líderes en la organización de eventos especializados en música de baile con el apoyo de Los40, emisora oficial.