William Levy nos asegura estar viviendo su mejor momento

MADRID, 19 (CHANCE)

William Levy aparecía hace unos días en 'El Hormiguero' y aseguraba que no duda en mudarse a vivir a España, un pensamiento que tiene desde que comenzó a rodar la serie 'Montecristo'. El hombre que más nos ha hecho suspirar parece que está viviendo uno de sus mejores momentos personales y es que se habla de una reconciliación con Elizabeth Gutiérrez, pero... ¿qué hay de cierto?

Se separaron hace un año cuando el actor anunciaba a través de mensajes subliminales por redes sociales que su amor había llegado a término... pero, nada es para siempre. Elizabeth ha colgado recientemente una imagen en su perfil de Instagram en la que aparecen juntos -de la mano- y esto solo puede significar una cosa: reconciliación.

Este jueves, Europa Press pudo hablar con al actor cubano y, cómo no podía ser de otra manera, le preguntamos por su reconciliación con la madre de sus dos hijos... y ¡atención! porque su respuesta deja a entrever que sí, que vuelve a estar presente en su vida: "no, mejor pregúntale a él".

Para la que sí tuvo bonitas palabras fue para Mercedes Milá, con la que goza de muy buena relación desde que la periodista se declarase fan de su personaje en 'Café con aroma de mujer' y por su insuperable físico: "Adoro a mercedes, la adoro, que la amo. Que la quiero". De hecho, espera poder tomar un café con ella: "Claro que sí, cuando quiera".

El actor nos aseguraba estar muy agradecido con el cariño recibido por el público español: "no sé, no sé. Yo, con recibir el cariño de la gente de esta forma, es una bendición. Me siento muy bendecido y muy agradecido. Lo tomo con mucha humildad, la verdad". Por último, William nos confesaba que está viviendo su mejor momento vital: "Eso es lo importante y ahora acaba un trabajo que des cien por ciento de ti, pase lo que pase después. Mientras des cien por ciento de ti, diste todo, yo creo que siempre quedas satisfecho".