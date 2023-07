Wallapop estrena "GRACIAS", su primer corto documental de autor, escrito por Ana Rujas

Wallapop celebra su décimo aniversario estrenando un cortometraje para agradecer a las 17 millones de personas de su comunidad el impacto positivo de la compraventa de productos reutilizados. Para ello la plataforma ha contado con Ana Rujas y Luc Knowles, dos prometedoras figuras del panorama audiovisual español, para crear este primer corto documental de autor

Wallapop estrenó ayer su primer corto documental de autor, titulado "GRACIAS", en los cines Yelmo Luxury Palafox de Madrid. La plataforma ha producido esta pieza audiovisual en el marco de su décimo aniversario, para homenajear a su comunidad y agradecerles el impacto positivo que han tenido en el medio ambiente y en la economía a lo largo de esta última década. Según el reciente estudio que Wallapop ha realizado en colaboración con Deloitte, gracias a la reutilización de artículos a través de Wallapop, se evitó la emisión de más de 510 mil toneladas de emisiones de CO2 durante 2022. Este dato es equivalente a 8 viajes de ida y vuelta al Sol en coche.

La première fue presentada por Pol Fàbrega, responsable de sostenibilidad de Wallapop, junto a los creadores del cortometraje: Ana Rujas, escritora y guionista, y Luc Knowles, director. La pieza audiovisual se proyectó ante los protagonistas del documental, personalidades del mundo cinematográfico español, creadores de contenido, entre ellos Marta Sango, Jedet, Tamara Gr, Amarna Miller o Samantha Hudson y, por supuesto, empleados de la plataforma.

UNA DÉCADA DE IMPACTO DEL BUENO

Tras diez años facilitando una forma de consumir más humana y consciente, Wallapop quiere homenajear a las 17 millones de personas que han fomentando la economía circular a través de la compraventa de productos reutilizados; y que han generado un impacto positivo, no solo en el medio ambiente y en la economía, sino también en la sociedad. A lo largo de esta década, la comunidad de la plataforma ha dado una segunda oportunidad a más de 640 millones de productos, lo que es equivalente a que cada español adulto haya subido más de 16 anuncios a la plataforma.

Las seis historias reales que protagonizan este documental nos muestran cómo alargar la utilidad de los objetos que nos rodean, no solo nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos -ya que más del 50% de los españoles dice sentirse bien comprando/vendiendo consumiendo productos reutilizados, según La Red del Cambio, 2022- sino que nos puede cambiar la vida. En estos testimonios se mezclan emocionantes casualidades, conexiones inesperadas y nuevos proyectos, que nos enseñan nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea.

Entre nuestros protagonistas nos encontramos con Ana, que se apuntó a un curso de pintura para conocer a gente en España y acabó conectando a través de Wallapop con personas que saben apreciar su arte. O Belén, cuya compra de una cómoda a Miguel y 5? a deber fueron el origen de una futura familia.

El documental también relata la historia de Xavier, que tras una mudanza hace ya siete años decidió abrir su propio negocio de restauración de muebles antiguos, LlavaVintage, que luego vende en Wallapop. O las de Jon e Iban, quienes - respectivamente - pudieron camperizar una furgoneta (comprada en la plataforma) con objetos vendidos en Wallapop, y dedicarse a la vida rural montando el negocio de sus sueños: una quesería donde la gran mayoría de la maquinaria fue adquirida en la plataforma.

"Wallapop no habría podido cumplir diez años sin los millones de personas que alargan la vida de las cosas, aprovechan lo que ya está hecho y, en definitiva, consiguen que cada compra y venta tenga un impacto positivo en el planeta y en la sociedad. Personas como Jon, Xavi, Iban o Ana, a quienes hemos querido homenajear en este corto documental de autor" explica Pol Fàbrega, responsable de sostenibilidad en Wallapop. "Todavía estamos al principio de una transición hacia modelos de consumo más circulares, pero queremos celebrar su impacto. GRACIAS nos permite poner el foco en los verdaderos protagonistas de este fenómeno, nuestros usuarios, y nos inspira a seguir trabajando en facilitar un modelo de consumo más consciente y humano" añade.

"Me pareció un proyecto bonito ya que se trata de extender el ciclo de vida de los objetos, reutilizándolos, reparándolos y renovándo materiales existentes las veces que sea posible y de esta manera generar menos residuos", confiesa Ana Rujas, escritora y guionista de "GRACIAS".

LA PRIMERA ALFOMBRA ROJA REUTILIZADA DE ESPAÑA

Antes de la proyección, hubo una bienvenida muy especial. Dada la importancia de la alfombra roja en este tipo de eventos, Wallapop quiso aprovechar la ocasión para inspirar y concienciar de la necesidad de elevar los productos reutilizados a escenarios donde su presencia sigue causando sorpresa.

Para la première de su cortometraje, Wallapop organizó el primer evento "red carpet" reutilizado de la historia de España, en la que cada elemento ya había sido fabricado, estrenado y utilizado previamente.

Se animó a todos los invitados a llevar looks reutilizados para la ocasión, en un contexto en el que la tradición es estrenar un conjunto que sólo se lleva una vez. La plataforma estableció un dress code "Wallapop", retando a los invitados a estrenar sus mejores outfits con prendas reutilizadas, que además tienen un valor humano y medioambiental: no se ha gastado nada en hacerlas, porque ya estaban hechas. Con este reto, la plataforma quiso poner en valor la calidad y estilo de la reutilización, y recordar que estrenar puede no significar ponerse algo nuevo, sino simplemente llevarlo por primera vez.

Además, la propia alfombra por la que pasaron los invitados más top, hacía un guiño a la red de historias que se entrelazan dentro de la comunidad y a la importancia de extender la vida útil de los objetos: estaba configurada con la la unión de más de 15 textiles encontrados en Wallapop, dando como resultado una original alfombra roja digna de estrenos.

UN ESTUDIO PARA RECONOCER EL IMPACTO DE LA COMUNIDAD

En paralelo al documental, Wallapop ha realizado con Deloitte un estudio para reconocer el impacto económico y medioambiental que ha tenido la comunidad de Wallapop a través de la reutilización de productos en 2022. De acuerdo con los resultados, la reutilización de productos de las personas que han utilizado la plataforma en el último año ha supuesto el ahorro económico de 723 millones de euros en coste ambiental, suficiente para reforestar la superficie del Parque Nacional de los Picos de Europa 5 veces.