PP vuelve a rechazar reforma educativa por no abordar carencias del sistema

EDUCACIÓN REFORMA

El Partido Popular ha reiterado su rechazo a la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá por no respetar la libertad de los padres, no afrontar las necesidades del sistema educativo y provocar un "enfrentamiento artificial" entre enseñanza pública y concertada, entre otros motivos.,Así lo ha manifestado a Efe, la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria de Política Social del PP, Concepción Gamarra, que ha lamentado que "no se haya producido ninguna rectificación" al ante