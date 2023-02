Vuelve el frío invernal, casi toda la mitad norte en alerta por nieve: "No me la esperaba pero se agradece"

Casi toda la mitad norte de la península está en alerta por nieve. La cota puede llegar a bajar hasta los 400 metros. Nivel naranja en Lérida, Huesca, Navarra, parte del País Vasco, Cantabria así como las provincias de Burgos, Palencia, Soria y Valladolid. En la capital de esta última la nieve cae con fuerza al mediodía de este jueves.

Primeros copos que se dejan ver en Valladolid donde el trasiego de vehículos y de peatones apenas han dejado disfrutar de la imagen de color blanco. "Están las calles que no se puede andar", señalaban algunos transeúntes a COPE. "Te resbalas fácilmente, no me la esperaba pero se agradece". Otros reconocen que no se terminaban de creer las previsiones sobre la nieve de hoy: "Vi ayer que iba a nevar pero no me lo creía porque nunca lo hace, pero lo estoy disfrutando muchísimo".

La imagen menos amable de la nieve hay que buscarla a las carreteras donde hay más de 50 tramos afectados en las nueve provincias. Hoy se mantiene el aviso naranja y amarillo por nevadas y por bajas temperaturas en toda Castilla y León.

AVISOS POR NIEVE... Y LLUVIA

Los avisos de la AEMET son de nivel naranja (riesgo importante) en las comunidades de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, y de nivel "amarillo" (riesgo) en Asturias, Galicia, Madrid.

Las previsiones de la Agencia de meteorología anuncian que se van a registrar precipitaciones que van a ser fuertes y persistentes en el área cantábrica, que las nevadas se van a suceder en áreas de montaña de la mitad norte peninsular, y que las temperaturas van a caer también de una forma notable.

Las alertas por nieve se han activado en las once comunidades autónomas, y en Cantabria las previsiones de la Aemet señalan también que se van a registrar lluvias muy importantes, con acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Las nevadas afectarán a esas once comunidades autónomas en cotas a partir de los 500 metros de altitud, aunque las acumulaciones más importantes se alcanzarán en cotas más altas.

La masa de aire polar que ha penetrado en la península va a provocar un notable descenso de las temperaturas, y los termómetros bajarán hasta los - 10 grados en muchos lugares en el centro y la mitad norte.

Precaución en las carreteras

La Dirección General de Tráfico recomienda precaución en la circulación por la autovía de la Meseta (A-67) en Cantabria por la nieve que está cayendo desde esta noche, que mantiene cerrado al tráfico el puerto de Lunada (CA-643), aunque en siete carreteras autonómicas es preciso ya el uso de cadenas.

En su web, Tráfico fija también la prohibición de la circulación de camiones y vehículos articulados por la carretera del puerto de San Glorio, la nacional 621 que une Cantabria con León, desde la localidad lebaniega de Vejo, así como en N-629, que conecta la comunidad autónoma con Burgos por el puerto de Los Tornos.

De las carreteras autonómicas, están con cadenas o neumáticos de nieve y no se permite el paso a vehículos pesados o autobuses por la CA-281 en la zona de Pejanda, en Polaciones; por la CA-184, en Valdeprado del Río; la CA-280, al puerto de Palombera desde Saja; y la CA-183, hacia Brañavieja, a la altura de la localidad campurriana de Abiada.

En la A-67, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, está cayendo nieve de forma moderada, pero eso puede afectar a la circulación, por lo que se recomienda precaución al pasar por esa autovía desde el límite de Palencia hasta la localidad cántabra de Arenas de Iguña.

Respecto al puerto de Lunada, el acceso por esa carretera autonómica CA-643 lleva cerrado al tráfico de vehículos por la nieve desde la última nevada, el pasado 10 de febrero.