La vuelta a la calle de los niños, una esperada señal envuelta en polémica

La vuelta a la calle de los niños se espera desde hace tiempo como señal del principio del fin del confinamiento. Ha cambiado el día, que ahora será el domingo 26 de abril, y ha rectificado el Gobierno, después de las críticas unánimes a su primera comunicación, que circunscribía las salidas a acompañar a un adulto en los desplazamientos autorizados, como ir a comprar. Los 6,8 millones de menores de 14 años podrán finalmente dar paseos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha tenido que comparecer para salir al paso de la primera decisión dada a conocer por el Gobierno con la expresión sabemos escuchar y el compromiso de hacer públicas próximamente las recomendaciones que regularán esos paseos.

La salida de los niños ha sido en las últimas semanas uno de los principales debates en torno a las medidas intermedias antes de abordar el desconfinamiento cuando remita la epidemia, en curso descendente después de que sus principales indicadores, las muertes y los contagios, hayan repuntado levemente este martes por el llamado efecto fin de semana en menor medida que los cuatro martes anteriores.

En las últimas 24 horas se han consignado 430 fallecidos, con lo que el total se eleva a 21.282, y 3.968 nuevos contagiados hasta llegar a los 204.178 (31.788 profesionales sanitarios), lo que sitúa el ritmo de avance de la enfermedad por debajo del 2 % y aún podría descender más cuando se recomponga la serie estadística rota por el aumento de test, las disparidades y los errores en las notificaciones.

Los datos sanitarios se completan con la hospitalización de 852 personas y 1.968 altas, que desde el inicio de la crisis ya suman 82.514.

MENORES DE 14 AÑOS

Después de que lo reclamasen con insistencia diversas comunidades autónomas y que lo anunciara Pedro Sánchez el pasado fin de semana, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado hoy de que los menores de 14 años podrían salir a la calle, pero no para dar un paseo, sino acompañando a un adulto en sus salidas autorizadas, que en su practica totalidad consisten en ir al supermercado, la farmacia o el banco.

"Se trata de preservar que la salida de las personas que abandonan su domicilio estén tasadas, que sean por causas que ya estaban previamente delimitadas", ha señalado ante las repetidas preguntas de los periodistas.

La medida ha suscitado de inmediato numerosas críticas, que han recorrido de norte a sur las redes sociales con parada en las cuentas de líderes de todo el espectro político (del PP y Cs a ERC y Más País), presidentes autonómicos y alcaldes, y la demanda generalizada de una rectificación que permitiera paseos limitados en las proximidades del domicilio, como inicialmente se pensaba que iba a ser.

Finalmente así será, según ha dicho el ministro Illa, que ha aprovechado su comparecencia para anunciar que el Gobierno ha fijado un precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas de 0,96 euros por unidad.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Montero no ha descartado que a lo largo de esta semana se puedan concretar otras medidas para relajar el confinamiento, entre las que figura como prioritaria la de salir para hacer deporte, demanda a la que se han sumado organizaciones de personas mayores, que reclaman que no se prolongue el aislamiento de los que no tienen patologías previas más que al resto de la ciudadanía.

ENCUESTA DE SEROPREVALENCIA

En clave de desescalada, tanto el Gobierno como los técnicos del ministerio de Sanidad han restado hoy la importancia que en días pasados se dio a la macroencuesta de seroprevalencia, con test a más de 60.000 personas de toda España, para medir el nivel de inmunidad y cuyo inicio se ha vuelto a retrasar hasta la próxima semana por problemas técnicos.

Diversos estudios con modelos matemáticos ya han señalado que el porcentaje de personas que han desarrollado inmunidad podría ser como mucho de entre el 10 y el 15 por ciento de la población, lo que queda muy lejos de lo que se conoce como inmunidad de grupo, por lo que no podría marcar en exclusiva la pauta para programar el desconfinamiento.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado hoy que la macroencuesta, que coordina el Instituto Carlos III con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE), no va a ser el valor único para el tránsito a la siguiente fase, aunque permitirá orientar y modular algunas medidas, incluso sin esperar a su finalización prevista para dentro de tres semanas.

En cualquier caso, Simón ha insistido en que esas medidas y sus correspondientes mecanismos deben ser claramente homogéneas para las distintas comunidades autónomas, aunque se pueden implementar a varias velocidades y en momentos coincidentes, distintos o sucesivos.

PACTOS Y MEDIDAS ECONÓMICAS

Entretanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prosigue con su objetivo de negociar un acuerdo de reconstrucción económica y social y, tras aceptar la propuesta del PP de que el debate político sobre ese acuerdo se lleve a cabo en una comisión parlamentaria, este martes ha anunciado una reunión para el jueves con la patronal y los sindicatos, con los que analizará también las medidas económicas aprobadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una nueva batería de medidas, entre las que figuran la ampliación de la cobertura por desempleo a trabajadores en prueba despedidos y a los que no han podido incorporarse a un nuevo puesto, así como la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor a sectores esenciales que han visto reducidos sus ingresos.

También se ha acordado, además de prorrogar durante otros dos meses el teletrabajo como modalidad preferente, la supresión del IVA al material sanitario y una reducción hasta el 4 por ciento del de los libros y del de la prensa digital.

Aunque todo el mundo da por hecho que no habrá actos masivos en los próximos meses, más allá de cómo evolucione la pandemia, hoy se ha ratificado esa premisa con el anuncio de la suspensión de la fiesta de todas las fiestas, los Sanfermines, paradigma de la aglomeración, que no se celebrarán por vez primera desde la Guerra Civil. EFE

