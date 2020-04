Vuelo desde Valencia llevará a 120 estudiantes italianos de vuelta a su país

Un total de 120 estudiantes italianos que estaban cursando estudios este cuatrimestre en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) volverán a su país el próximo miércoles en un vuelo que despegará de Valencia con destino a Roma y Milán.

En un comunicado, la UPCT ha señalado que en menos de 24 horas se han vendido los billetes del vuelo extraordinario de la compañía Neos en el que regresarán a casa estos alumnos trasalpinos de programas de movilidad internacional en esta universidad de Cartagena (Murcia).

El vuelo de regreso lo ha gestionado el Servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT a través de la Unidad de Crisis de la Farnesina (Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia), la embajada italiana en España y la cónsul de Italia en Barcelona, Alessandra Di Pippo, después de haber recibido diversas solicitudes de estudiantes italianos.

El avión tiene previsto despegar este miércoles, a las 15:50 horas, hará una escala en Roma Fiumicino y después aterrizará a las 19:55 horas en el aeropuerto de Milán Malpensa.

Una de las estudiantes que se marcha en este avión, Valentina Coletta, graduada en Derecho que desde el pasado mes de septiembre ha realizado sus prácticas en el Servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT, ha expresado su agradecimiento a la Politécnica por gestionar este vuelo extraordinario.

"Estaba muy agobiada porque terminé mis prácticas el 31 de marzo, en pleno confinamiento, y con el cierre de fronteras no he podido conseguir un billete para volver a casa", ha explicado ante de añadir la incertidumbre generada. "No sabes cuándo vas a volver con tu familia, a casa. Me siento, de un día para otro, como atrapada", ha apostillado.