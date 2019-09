Vox: La propuesta del muro es una forma de hablar, no una fortaleza medieval

Vox Melilla ha afirmado que el muro que ha propuesto crear su partido en las fronteras de Melilla y Ceuta es "una forma de hablar" y no se pretende crear "una fortaleza tipo Edad Media", sino una frontera "permeable para los deseados, e impermeables para los no deseados".

En una rueda de prensa, el presidente de Vox Melilla y portavoz de la formación en la Asamblea regional, Jesús Delgado Aboy, ha afirmado que la intención de su formación es que se implanten en las fronteras de las dos ciudades autónomas las infraestructuras necesarias para conseguir ese objetivo, empleando para ello la tecnología.

"Hay muchas formas de mantener una frontera totalmente impermeable solo empleando tecnología", ha aseverado Delgado Aboy, que ha insistido en que la propuesta del muro de hormigón "es una manera de hablar para que las fronteras sean infranqueables".

"Cuando se habla de que el marqués de Galapagar en su chalet hace una especie de pared para que nadie entre en su casa, nadie le ha preguntado de qué es la pared. Él lo que quiere es que nadie entre en su casa de forma no permitida y eso es lo que planteamos nosotros: que se haga algo para que entre el que permitamos, y no pueda entrar el que no permitamos", ha dicho.

Delgado Aboy ha apelado a la responsabilidad del Gobierno central para que, de manera consensuada "y no con la técnica del rodillo" se llegue a pactos nacionales "que preserven a la sociedad y los españoles".

Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este viernes la propuesta de su partido de construir muros en Ceuta y Melilla, al argumentar que España "debe tener puertas claras y leyes claras" para evitar una "avalancha" de inmigrantes ilegales.

Tras una visita en Madrid a la Fundación Madrina, Monasterio ha explicado que "quien quiera venir a progresar de forma legal a España es bienvenido", pero considera que es primordial evitar las situaciones de los inmigrantes ilegales que se quedan "vagando por las calles" y enfangados "en un laberinto burocrático".

Ha señalado que un muro sería "un límite claro", y ha añadido que "lo que no se puede hacer es entrar a España saltando una valla, agrediendo a nuestra Guardia Civil, lanzándole cal".

"Lo que tienen que hacer es entrar por la puerta de forma legal", ha subrayado la portavoz, quien ha apuntado que, de lo contrario, los inmigrantes tienen problemas para "acceder a una familia" o "sacar hijos adelante". EFE

