Vox pide reprobar a la vicepresidenta del Parlament balear por asegurar que "España es un estado fascista"

El grupo parlamentario Vox ha registrado una PNL de urgencia para solicitar la reprobación de la vicepresidenta de la Cámara balear y diputada de Podemos, Gloria Santiago, por asegurar que "España es un estado fascista".

Según ha informado Vox este lunes en una rueda de prensa, recogida en una nota posterior, el pasado 17 de diciembre la vicepresidenta del Parlament afirmó en sus redes sociales que "España es un Estado fascista". En concreto, ha apuntado, lo hizo en inglés, aseverando que "Spain is a fascist State".

Para el diputado Sergio Rodríguez, "la actitud de una persona que representa a la Cámara balear no es tolerable". "Podemos y sus representantes han de aceptar que forman parte de las instituciones, del Govern de Baleares y del Gobierno del Estado en unos cargos que libremente han aceptado", ha continuado.

"Ya no están en las plazas del 15M. No es de recibo que un representante del Parlament propague en las redes que España es un estado fascista. No vamos a consentir que desde las instituciones se insulte a los españoles y a la democracia que nos dimos en 1978 gracias a la reconciliación", ha concluido.

LA PNL DE VOX

Respecto a la PNL registrada de urgencia por el Grupo Vox en el Parlament, la formación ha detallado que en esta se plantean hasta un total de tres puntos.

Concretamente, ha detallado, se insta al Parlament a reprobar a la vicepresidenta de la Cámara autonómica, Gloria Santiago, por el hecho de afirmar públicamente que "España es un Estado fascista"; así como a aprobar que esta institución "lamenta y rechaza" sus afirmaciones y, como recoge el artículo uno de la Constitución, "reconoce y defiende" a España como Estado social y democrático de Derecho.

La PNL de Vox también insta al Parlament balear a que comparta la Resolución del Parlamento Europeo, del 19 de septiembre de 2019, y condene toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el fascismo, el nazismo y el estalinismo.