Vox pide a Moreno que no se "eche atrás" en la defensa de los agricultores de Doñana con la ley de regadíos

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no se eche "atrás" en la defensa de los agricultores de la corona norte de Huelva que se plantea a través de la proposición de ley de regadíos que se tramita en la Cámara autonómica. Moreno ha descartado una retirada de esa iniciativa si sobre la mesa no hay una alternativa que plantee una solución para el sector agrícola de la zona.

Durante el debate entre ambos ante el Pleno del Parlamento, Moreno, que ve cierto "tufillo electoral" en el hecho de que Vox quiera arrogarse la autoría de la proposición de ley que presentó conjuntamente con el PP-A, ha defendido que se tiene que compartir el equilibrio medioambiental con el desarrollo económico de la zona y por eso, en su opinión, se está "equivocando" el Gobierno central, que no entiende que "no se puede proteger ningún espacio natural si no tiene apoyo social".

El presidente se ha mostrado convencido de que se puede conseguir una "solución sin demagogia y sin oportunismo electoral" y ha reprochado a los partidos de la izquierda que estén haciendo de este asunto de Doñana una "cuestión política e ideológica".

El objetivo, según ha insistido, es solucionar un "grave problema social y salvaguardar Doñana" y ha dicho que la proposición de ley, que protege el acuífero del parque nacional, está sujeta a posibles modificaciones en su trámite parlamentario que puedan mejorar el texto.

Moreno ha indicado que su Gobierno quiere hablar con todas las partes, con la Comisión Europea, con el Gobierno central, con los agricultores y con los ecologistas "para que entre todos busquemos la mejor solución posible" al problema, que fue objeto de la "indolencia" de los anteriores gobiernos del PSOE-A.

Asimismo, el presidente ha planteado que si se retirara la iniciativa, qué se le ofrece a la provincia de Huelva y sus agricultores. "No podemos retirar nada hasta que no haya una alternativa", ha indicado Moreno, quien ha insistido en la disposición de su Gobierno a dialogar "la extenuación con todo el mundo", para buscar una solución "verdadera y estable".

En su opinión, en relación con este asunto se han hecho "muchos fuegos de artificio", debido a que ha habido una "programación" pensada desde Madrid, sin conocimiento del terreno.

Por su parte, Manuel Gavira ha querido dejar claro que cuando se trata de defender a los agricultores y trabajadores, lo que digan Bruselas y la izquierda, le preocupa "poco" a su partido.

Ha indicado que los agricultores de Huelva "no son culpables de nada, sino víctimas" y quieren sus tierras actuales y poder trabajar y necesitan las infraestructuras hídricas fundamentales para poder seguir dado prosperidad a esa zona de Andalucía. Ha reprochado a Moreno que su Gobierno sí esté pendiente de lo que diga Bruselas: "Son cómplices de la asfixia burocrática a los agricultores".

Gavira ha confiado en que el Gobierno de Moreno "no se eche atrás" en la defensa de los agricultores de la zona y en la solución que plantea la proposición de ley.