Vox pedirá desde el Parlamento andaluz una única Selectividad en España para garantizar la "igualdad" entre estudiantes

El grupo parlamentario Vox ha registrado en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) en la que reclama el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario andaluz para exigir al Estado "implantar una prueba única de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) --la antigua Selectividad-- en todo el territorio español" con la que se "garantice la igualdad de los alumnos españoles con independencia del lugar en el que se realice".

Así lo ha anunciado este viernes Vox en una nota en la que se culpa al Gobierno de Pedro Sánchez y a su política educativa de la "disminución del nivel educativo" en España, al haber "ahondado en esas diferencias injustas".

De esta manera, desde Vox consideran que implantar una EBAU única para toda España "es esencial para la mejora del sistema universitario español y, por extensión, para la prosperidad económica y social del conjunto de la Nación".

Vox ha afeado al Gobierno de Sánchez que "no ha tomado las medidas oportunas para revertir esta situación" y que, a través de la Lomloe, "no sólo ha renunciado a modificar la EBAU para convertirla en una prueba única nacional, sino que ha rebajado el nivel del sistema educativo en la etapa escolar", con "currículos que son cada vez más genéricos e indeterminados, y permitiendo que los alumnos puedan pasar de curso aun cuando no hayan aprobado todas las materias".

A esto hay que sumar, según señala Vox en la exposición de motivos de esta iniciativa, "la constante transferencia competencial desde el Estado a las administraciones regionales ha provocado que en España existan hasta 17 EBAU diferentes", lo que desde este partido consideran "un despropósito desde cualquier punto de vista, empezando por el más básico de equidad".

Desde el grupo de Vox se resalta que el último informe PISA pone de manifiesto "las desigualdades entre unas regiones españolas y otras", situando a Canarias (460) y Andalucía (467) con las puntuaciones medias estimadas de los estudiantes "más bajas entre las comunidades autónomas españolas, con resultados significativamente inferiores a los del promedio de España (481), del conjunto de países OCDE (489) y al total de la UE (494)".

"El Estado tiene la competencia exclusiva e ineludible de establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución", remarcan desde Vox, desde donde sostienen además que "la actual ordenación de competencias se ha mostrado absolutamente ineficaz a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad de todos los alumnos españoles".

En este sentido, desde Vox se concluye que "una transferencia competencial que provoque desigualdad de derechos entre los nacionales de un mismo país es síntoma de un grave deterioro institucional, máxime si estas competencias atañen a un derecho tan esencial como la educación", según apostillan.