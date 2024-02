Vox lamenta el poco "eco" de la "agresión brutal" a mujeres en el metro frente al "beso no consentido" de Rubiales

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, se ha solidarizado con las diez mujeres agredidas en el metro de Barcelona y ha lamentado el poco "eco" que ha tenido, a su juicio, en los telediarios esta "agresión brutal", a diferencia del que tuvo el "beso no consentido" del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso, que copó "las portadas de los periódicos".

"Es absolutamente inexplicable que un beso no consentido ocupara las portadas de los periódicos, las tertulias, la hora de los informativos de los telediarios y que esta agresión no haya tenido ni cinco minutos en el telediario, una agresión absolutamente brutal que le destrozó el tímpano a una mujer en el metro de Barcelona", ha señalado Millán, este martes, en rueda de prensa en el Congreso.

Para la portavoz de Vox, la única conclusión es "que todos esos que dicen preocuparse por los puntos violetas, que se llaman a sí mismos feministas", no les importan las mujeres "en absoluto". "Y no han hecho absolutamente nada. Ni se han hecho eco, ni lo han condenado, ni piden horas en los informativos para ellos porque no les interesa", ha reprochado. "Este Gobierno que se autoproclama feminista no nos protege", ha añadido.

En este sentido, Millán ha insistido en que no se puede "comprender" el tratamiento informativo de estos "lamentables hechos que han pasado de puntillas por los principales medios de comunicación" y considera que esto "tiene mucho que ver" con "el origen del atacante". "Si el agresor hubiera sido español, desde luego, ya conoceríamos su cara", ha subrayado.