Vox ve "indudable" la responsabilidad de Iglesias en las residencias pero "perseguirá" a las CCAA que también la tengan

Vox ve "indudable" la responsabilidad del vicepresidente segundo de Servicios Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la muerte de ancianos por Covid-19 en las residencias, aunque asegura también que si hay alguna comunidad autónoma con responsabilidades adicionales serán "perseguidas".

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, ha sido preguntado por la posible responsabilidad de la Comunidad de Madrid en el trato que habían recibido los ancianos en los centros dependientes del gobierno regional.

En este sentido, el diputado ha señalado que Vox es "defensor de la dignidad de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural" y, por tanto, le "espanta" que se haya podido dejar morir a estas personas, miembros de "la mejor generación" del país. Es por ello, que pedirán "responsabilidades", tanto a Iglesias quien "tiene responsabilidad en este ámbito", como "si hay comunidades autónomas" que hayan permitido que los ancianos "no reciban atención", "no se les medique" o se les inyecte "morfina para no tener que tratarlos" de coronavirus.

"Nos parece que es responsabilidad de este Gobierno y en particular de iglesias", ha declarado Espinosa de los Monteros, para apuntar que, si "adicionalmente" alguna comunidad tiene también tiene responsabilidad de esta situación, la "perseguirán" con independencia de su "color político". En este sentido, ha indicado que "no se trata de buscar venganza, sino de que no vuelva a pasar".

UNA CARGA PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante la misma intervención, el portavoz de Vox en el Congreso se ha referido al decreto del Ingreso Mínimo Vital que este miércoles se debate en la Cámara baja para su convalidación. Espinosa de los Monteros no ha adelantado el sentido del voto de su partido, pero ha criticado le medida al considerar que no "está bien enfocada" a acabar con la pobreza del país.

Así, cree que el Ingreso Mínimo "pone en riesgo el sistema de protección social" porque "añade una carga permanente" a un sistema de la Seguridad Social que "ya tiene dificultades financieras" y genera "mayor desigualdad entre españoles" porque tendrán mayor o menor ayuda "según el sitio en el que residan". Del mismo modo, denuncia que esta medida "pone en jaque la unidad del sistema de Seguridad Social" ya que, "por primera vez rompe con el criterio de igualdad" de una caja única.

Desde Vox reclaman políticas y ayudas fiscales que garaticen "el empleo y la liquidez", así como el "recorte en los gastos superfluos y redundantes" existentes en la administración.