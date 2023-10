Vox Extremadura advierte de que los "inmigrantes ilegales" pueden "generar problemas" allá donde "recalen"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha advertido este viernes en declaraciones a los medios en Mérida de que los "inmigrantes ilegales" pueden "generar problemas allá donde recalen".

Tras reiterar que, para ellos, "la inmigración legal es bienvenida" y "la ilegal" no, en la medida en que esta "no se ajusta a la ley", Fernández Calle ha definido la llegada en la madrugada de este viernes de 27 nuevos migrantes al Albergue Municipal 'El Prado' de Mérida, como un plato que "no es" de "buen gusto" para su grupo.

Asimismo, Fernández Calle ha señalado la importancia de que el Gobierno de España garantice la "seguridad de nuestras costas y de nuestro país", y, tras insistir sobre la posición "frontalmente en contra" de Vox en Extremadura frente a la inmigración ilegal, ha recordado que ésta se trata de un "delito penado".

Óscar Fernández Calle ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas este viernes, tras registrar una propuesta de pronunciamiento de su grupo parlamentario para "garantizar la seguridad en el mundo rural extremeño", ante los "cada vez más frecuentes" robos y hurtos de productos como la aceituna, el corcho e incluso el ganado en el campo de la región.