PP: Vox se equivoca al ir a los tribunales por certificado covid de Andalucía

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que Vox se equivoca de enemigo al querer ir a los tribunales si la Junta de Andalucía mantiene el certificado covid para el ocio nocturno puesto que las comunidades autónomas lo están haciendo lo mejor posible en el marco de sus competencias.

El problema no es la Junta de Andalucía, que está haciendo lo que tiene que hacer, ha insistido Montesinos en declaraciones en Málaga, y ha manifestado que no puede haber 17 soluciones distintas ni un gobierno que, ante los problemas, esconde la cabeza y no da respuesta a los gobiernos autonómicos.

Montesinos, antes de comenzar su intervención, ha mostrado su rotunda condena por el asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria (Málaga) este martes en un presunto caso de violencia machista, una terrible lacra con la que hay que luchar y en la que la unidad de todos se hace obligatoria.

El portavoz del PP ha incidido en que el gobierno regional hace lo mejor posible para luchar contra el virus y salvaguardar la recuperación económica y añade que la Junta, al igual que el resto de comunidades, quieren seguridad jurídica, algo que han pedido, según Montesinos, por activa y por pasiva.

El problema del Gobierno de España es que está desaparecido y no se pone al frente del timón cuando los españoles lo necesitan, ha señalado el vicesecretario de Comunicación del PP, que ha pedido al Gobierno que el país tenga una ley de pandemias, una propuesta del PP con la que destacados dirigentes socialistas han estado de acuerdo, según Montesinos.

Respecto a los datos de desempleo en julio en la comunidad, que registró una subida de la afiliación a la Seguridad Social respecto al mismo mes del año anterior superior a la media nacional, Montesinos se ha congratulado de que Andalucía sea la locomotora de España en creación de empleo.