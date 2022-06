Vox dice que el plan anticrisis está destruido y que la ayuda de 200 euros llegará a inmigrantes ilegales

El vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha criticado que el plan de medidas anticrisis "está destruido" y ha avisado de que la ayuda de 200 euros que ha anunciado el Gobierno llegará a quienes han entrado y permanecen de forma ilegal en España contribuyendo al efecto llamada.

"Han pasado doce horas y ya se ha destruido el plan. Nos sabemos a quién va a llegar la ayuda de 200 euros porque la tienen que percibir los que no perciben el Ingreso Mínimo Vital, o no perciben subsidio por desempleo o no trabajan", ha trasladado el eurodiputado en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política de Vox.

Así, ha avisado del riesgo que suponen estas ayudas porque contribuyen "de nuevo a ese efecto llamada" y a "lanzar a las masas contra las vallas de Ceuta o Melilla o ese viaje por el Mediterráneo".

En cuanto al resto de medidas que contiene la prórroga del decreto, ha criticado que el Gobierno no bajara el IVA al 5 por ciento argumentando que Europa no se lo permitía. "¿Si las instituciones de Brusela te prohíben bajar el IVA, tú a quién te debes, a los españoles o a las élites de Bruselas?", ha cuestionado.

Con todo, ha pedido tomar decisiones "inmediatas" para beneficiar a los trabajadores de España y a sectores como el industrial o el agrario, para que "deje de competir con la producción extranjera ilegal". Según Buxadé, esto tendrán un "reflejo inmediato en los precios, en el crecimiento del empleo y en que aparezca un empleo estable".

"El gobierno hace propaganda, absoluta basura, y tenemos que denunciar que la España que trabaja no va a salir mejor de ese paquete de medidas, sino que nos vamos a encontrar con una subida aún más brutal de los precios del combustible y electricidad", ha zanjado.